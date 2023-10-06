Общество 06.10.2023 в 16:19

Население Бурятии сократилось почти на 3,5 тысячи человек

Бурятстат озвучил неутешительные итоги демографической ситуации в республике
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Текст: Андрей Константинов
Население Бурятии сократилось почти на 3,5 тысячи человек
За 2022 год число жителей Бурятии уменьшилось на 3,4 тысяч человек. Сокращение населения обусловлено естественной убылью и миграционным оттоком, сообщил сегодня Бурятстат.

В ведомстве рассказали, что к началу 2023 года в республике проживало 974 600 человек.

«Для демографической ситуации в Бурятии в настоящее время характерно снижение рождаемости и смертности. Несмотря на снижение смертности по сравнению с предыдущим годом в республике второй год подряд наблюдается естественная убыль населения», - отмечают в Бурятстате.

Так, в 2022 году на свет появилось 10904 ребенка, что на 1095 меньше, чем годом ранее. Наибольших значений рождаемость достигла в Джидинском (15,6 чел. на 1000 населения) и Закаменском (13,8) районах, наименьших – в Северо-Байкальском (8,4), Муйском (9,4) и Кабанском (9,5) районах.

Умерло в 2022 году 11940 человек, что на 11,5% меньше, чем годом ранее. Уровень смертности достиг 12,2 чел. на 1000 населения. Высокая смертность отмечена в Кабанском и Баргузинском, относительно низкая – в Иволгинском и Окинском районах.

Таким образом, из-за превышения смертности над рождаемостью в 2022 году Бурятия потеряла чуть более тысячи человек.

Также определяющим фактором сокращения численности населения в республике стала миграционная убыль.

«Миграционный прирост населения, наблюдавшийся в 80-х годах прошлого столетия, с начала 90-х годов сменился его оттоком. За период с 1990 по 2022 годы миграционный отток населения из республики составил 91,8 тысяч человек, который частично (на 59,3 тыс. человек) был возмещен естественным приростом населения. Миграционный отток населения, который продолжается и в настоящее время, происходит, в основном, в регионы Сибирского и Центрального федеральных округов», - сообщают в Бурятстате.

Что касается прошлого года, то в этот период из-за миграционного оттока республика потеряла 2,4 тыс. человек.

Как отметили в Бурятстате, пик демографического благополучия в республике пришелся на 1992 года. Тогда был зафиксирован максимум населения – 1 млн 52 тыс. человек.


Фото: «Номер один»
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