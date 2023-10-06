Общество 06.10.2023 в 18:00

В Улан-Удэ неожиданно взлетели цены на хлеб

Популярный продукт питания подорожал на 10 процентов
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ неожиданно взлетели цены на хлеб
Жители столицы Бурятии шокированы происходящим на рынке хлебобулочных изделий. Вчера и сегодня люди обсуждают резкое увеличение цен на хлеб.

Например, в сети киосков «Бурятхлебпром», одного из крупнейших производителей хлеба, хлебная линейка подорожала на четыре рубля.  

Известная марка хлеба «Украинский» раньше стоила 40 рублей, а теперь продается по 44 рубля. Рост составил 10 процентов. А, допустим, ценимый поборниками здорового питания зерновой хлеб «Тонус» стал стоить 51 рубль за небольшую булку в 300 граммов, в нарезке. Булочки подорожали меньше.

Наценка уже «выплеснулось» в недоумевающее народное обсуждение. «Вчера хлеб стоил 36 рублей, сегодня уже 40, куда катимся», - пишут, например, в вайбер-чате одного из улан-удэнских микрорайонов.

«Куда? Туда!», - остроумно отвечают другие.

Удивление горожан можно понять. Ведь буквально недавно в российских СМИ проходила оптимистичная информация об очень солидном урожае зерновых в стране. Минсельхоз России повысил прогноз нынешнего урожая зерна до 135 миллионов тонн в чистом весе. Из них пшеница – 90 миллионов тонн.

«То есть, хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами», – сообщил недавно на агропромышленной выставке «Золотая осень» председатель российского правительства Михаил  Мишустин.

И тут такой сюрприз.

Фото: «Номер один»
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