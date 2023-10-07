Глава Бурятии поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Сегодня День рождения президента страны – Владимира Путина. С поздравлением в своем телеграм-канале выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.«Благодаря вниманию и поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина и страна, и Бурятия уверенно двигаются вперед. Мы вошли в состав Дальнего Востока, благодаря чему у нас в республике начали действовать президентская дальневосточная субсидия, Дальневосточный гектар, льготная ипотека и многие другие меры поддержки, инициированные в ДФО Владимиром Владимировичем», - написал он.По словам Алексея Цыденова, объем социальных выплат в республике увеличился с 4,8 млрд рублей в 2017 году до 18,7 млрд рублей в 2022 году. Соцвыплаты получают 370 тысяч жителей Бурятии.«По решению нашего Президента с 2020 года семьям с низкими доходами введена выплата на детей от 3 до 7 лет. В 2022 году выплаты от 3 до 7 лет получили более 39 тысяч семей. По поручениям Президента почти 7 тысяч педагогов Республики Бурятия получают доплату за классное руководство в школах, бесплатным горячим питанием охвачено более 62 тысяч учащихся начальных классов и это всё за счёт федерального бюджета».Также глава Бурятии привел ряд цифр, свидетельствующих о высоких темпах развития республики. И рассказал о проектах, над которыми идет работа прямо сейчас. Это мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска, строительство межвузовского кампуса, проектирование новой инфекционной больницы и многое другое.«Все это возможно благодаря вниманию и поддержке со стороны нашего Президента», - заключил Алексей Цыденов.Фото: «Номер один».