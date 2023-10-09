В Улан-Удэ 16-летний водитель питбайка врезался в иномарку

В Улан-Удэ в воскресенье днем 16-летний водитель питбайка «Регул Мото Медалист», следуя по улице Заиграевской, на перекрестке не предоставил преимущества в движении следующей во встречной автомашине «Хендэ Солярис» и совершил столкновение.

В результате ДТП несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в ГИБДД по Бурятии.

Установлено, что мототранспорт подростку купили родители.

Фото: ГИБДД