Общество 09.10.2023 в 09:44

В Улан-Удэ 16-летний водитель питбайка врезался в иномарку

Подросток с травмами различной степени тяжести  госпитализирован
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ 16-летний водитель питбайка врезался в иномарку

В Улан-Удэ в воскресенье днем 16-летний водитель питбайка «Регул Мото Медалист», следуя по улице Заиграевской, на перекрестке не предоставил преимущества в движении следующей во встречной автомашине «Хендэ Солярис» и совершил столкновение.

В результате ДТП несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в ГИБДД по Бурятии.

Установлено, что мототранспорт подростку купили родители.

Фото: ГИБДД

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