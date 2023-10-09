Общество 09.10.2023 в 09:44
В Улан-Удэ 16-летний водитель питбайка врезался в иномарку
Подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в воскресенье днем 16-летний водитель питбайка «Регул Мото Медалист», следуя по улице Заиграевской, на перекрестке не предоставил преимущества в движении следующей во встречной автомашине «Хендэ Солярис» и совершил столкновение.В результате ДТП несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в ГИБДД по Бурятии.
Установлено, что мототранспорт подростку купили родители.
Фото: ГИБДД