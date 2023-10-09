Общество 09.10.2023 в 13:46

В Бурятии тушат стихийную свалку мусора около поселка Усть-Баргузин

Площадь возгорания составляет  1200 кв метров, борьбу с огнем ведут пожарные и работники Авиалесоохраны
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В Бурятии тушат стихийную свалку мусора около поселка Усть-Баргузин
Крупное возгорание несанкционированной свалки произошло сегодня утром в Бурятии в 9 км от поселка Усть-Баргузин на общей площади 1200 кв метров. В тушении пожара задействованы огнеборцы  Баргузинского отряда ГПС РБ и работники Авиалесоохраны, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В республике за минувшие выходные зарегистрировано пять возгораний мусора. Так, например, 7 октября дежурный караул пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ дважды привлекался к тушению мусора на несанкционированной свалке и полигоне твёрдых бытовых отходов. Общая площадь возгораний составила 350 кв метров,

Тем же днём на пульт пожарной охраны поступила информация о том, что возле гаража в городе Бабушкин Кабанского района виден дым. По прибытии огнеборцев было обнаружено возгорание мусора возле заброшенного гаража на площади 50 кв метров. А 8 октября в Иволгинском районе было ликвидировано возгорание мусора на площади 20 кв метров.

Зачастую причинами возгорания мусора является неосторожное обращение с огнем, либо умышленный поджог. Однако необходимо помнить, что возгорание мусора несет такую же опасность, как и возгорание сухой травы – такие поджоги могут привести к возникновению природных пожаров, если мусор был подожжен на открытой территории. Также не меньшую угрозу представляет горящий мусор в контейнере: огонь может перейти на находящиеся рядом объекты – здания или автомобили.

При горении мусора выделяются вредные вещества и токсичные газы, представляющие опасность для здоровья человека. Напомним, что основным компонентом дыма является угарный газ – монооксид углерода (СО), ядовитое для человека соединение. В сочетании с другими вредными веществами и токсичными газами, выделяемыми при горении пластика, полиэтилена, остатков строительных отходов, тканей и т.д., токсическое действие угарного газа значительно возрастает. Диоксид серы и азот в соединении с монооксидом углерода могут привести к заболеваниям дыхательной системы и повлиять на общую экологическую ситуацию в регионе.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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инциденты пожары свалки

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