Общество 10.10.2023 в 17:43
Гастроли цирка Бурятии в Казани посмотрели более 17 тысяч зрителей
Этно-шоу «Легенды Байкала» вошло в топ-10 самых популярных культурных событий столицы Татарстана
Текст: Номер один
В Казани 8 октября завершились гастроли Государственного цирка Бурятии, начавшиеся 22 сентября. Пятнадцать представлений и три недели незабываемых эмоций подарил цирк Бурятии казанскому зрителю, сообщили в минкультуры Бурятии.
Под куполом и на манеже Казанского цирка артисты показали обновленную цирковую программу «Легенды Байкала». Это представление, основанное на легендах о родовых бурятских тотемах, живущих на берегах Байкала. Этнопроект интересен тем, что языком циркового искусства рассказывается о мифах и легендах бурятского народа.
Вместе с артистами цирка Бурятии в выступлениях приняли участие воспитанники республиканской цирковой школы, студенты Колледжа искусств и артисты Казанского цирка.
Творческий тандем вызвал искренний восторг у зрителей. Каждое представление сопровождалось восторженными овациями и неизменным аншлагом. Гости и жители Казани активно делились отзывами и впечатлениями об увиденном. Артисты продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, безупречную хореографию, акробатические трюки, яркие костюмы и национальный колорит.
В финальном представлении приняли участие министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.
Соелма Дагаева отметила, что артисты из Улан-Удэ приехали в Татарстан по личному приглашению министра культуры Ирады Аюповой.
«В этом году наша республика отмечает свое столетие, и наши культурные учреждения – театры, ансамбли, цирк – гастролируют по стране, знакомя народы России с бурятской культурой. В Бурятии проживают представители огромного количества народов, в том числе и татары. У нас есть национальный центр, проходят разные фестивали. Мы рады показать вам одно из лучших представлений Государственного цирка Бурятии. Спасибо, что вы с нами! Приезжайте к нам в Бурятию, на Байкал, мы будем очень рады», - сказала министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.
Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин поблагодарил артистов из Бурятии, пожелал им успехов и выразил надежду, что эти гастроли положат началу «плотному и серьезному сотрудничеству» двух республик в области культуры.
Казанский государственный цирк поблагодарил коллег из Бурятии за великолепные представления, за возможность познакомить казанских зрителей с достижениями уникального национального цирка из Улан-Удэ, за профессиональный и полезный обмен опытом, за радость и восторг, которые подарили выступления бурятских артистов.
Цирковые Бурятии также в свою очередь поблагодарили коллег в лице директора Казанского цирка Эльмиры Булатовой.
«Спасибо за гостеприимство и радушный прием. За время гастролей мы стали большой и дружной семьей, командой единомышленников, которая дарила яркие эмоции зрителям», - отметила директор Госцирка Бурятии Наталья Борисова.
Кроме того, художественный руководитель бурятского цирка Алдар Кынзыбеев отметил все службы Казанского цирка, вручил благодарности, что стало приятным сюрпризом для хозяев манежа.
Во время поездки в Казань министр культуры Бурятии Соелма Дагаева также встретилась с земляками, проживающими в столице Татарстана. Она познакомилась с директором многонациональной воскресной школы Майей Хухунашвили, председателем Национально-культурной автономии бурят Казани Сэсэгмой Бубеевой и активистами бурятского землячества. Кстати сказать, уроженцев Бурятии в Казани насчитывается около 200 человек.
Фото: minkultrb.ru
Под куполом и на манеже Казанского цирка артисты показали обновленную цирковую программу «Легенды Байкала». Это представление, основанное на легендах о родовых бурятских тотемах, живущих на берегах Байкала. Этнопроект интересен тем, что языком циркового искусства рассказывается о мифах и легендах бурятского народа.
Вместе с артистами цирка Бурятии в выступлениях приняли участие воспитанники республиканской цирковой школы, студенты Колледжа искусств и артисты Казанского цирка.
Творческий тандем вызвал искренний восторг у зрителей. Каждое представление сопровождалось восторженными овациями и неизменным аншлагом. Гости и жители Казани активно делились отзывами и впечатлениями об увиденном. Артисты продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, безупречную хореографию, акробатические трюки, яркие костюмы и национальный колорит.
В финальном представлении приняли участие министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.
Соелма Дагаева отметила, что артисты из Улан-Удэ приехали в Татарстан по личному приглашению министра культуры Ирады Аюповой.
«В этом году наша республика отмечает свое столетие, и наши культурные учреждения – театры, ансамбли, цирк – гастролируют по стране, знакомя народы России с бурятской культурой. В Бурятии проживают представители огромного количества народов, в том числе и татары. У нас есть национальный центр, проходят разные фестивали. Мы рады показать вам одно из лучших представлений Государственного цирка Бурятии. Спасибо, что вы с нами! Приезжайте к нам в Бурятию, на Байкал, мы будем очень рады», - сказала министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.
Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин поблагодарил артистов из Бурятии, пожелал им успехов и выразил надежду, что эти гастроли положат началу «плотному и серьезному сотрудничеству» двух республик в области культуры.
Казанский государственный цирк поблагодарил коллег из Бурятии за великолепные представления, за возможность познакомить казанских зрителей с достижениями уникального национального цирка из Улан-Удэ, за профессиональный и полезный обмен опытом, за радость и восторг, которые подарили выступления бурятских артистов.
Цирковые Бурятии также в свою очередь поблагодарили коллег в лице директора Казанского цирка Эльмиры Булатовой.
«Спасибо за гостеприимство и радушный прием. За время гастролей мы стали большой и дружной семьей, командой единомышленников, которая дарила яркие эмоции зрителям», - отметила директор Госцирка Бурятии Наталья Борисова.
Кроме того, художественный руководитель бурятского цирка Алдар Кынзыбеев отметил все службы Казанского цирка, вручил благодарности, что стало приятным сюрпризом для хозяев манежа.
Во время поездки в Казань министр культуры Бурятии Соелма Дагаева также встретилась с земляками, проживающими в столице Татарстана. Она познакомилась с директором многонациональной воскресной школы Майей Хухунашвили, председателем Национально-культурной автономии бурят Казани Сэсэгмой Бубеевой и активистами бурятского землячества. Кстати сказать, уроженцев Бурятии в Казани насчитывается около 200 человек.
Фото: minkultrb.ru