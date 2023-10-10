Гастроли цирка Бурятии в Казани посмотрели более 17 тысяч зрителей

В Казани 8 октября завершились гастроли Государственного цирка Бурятии, начавшиеся 22 сентября. Пятнадцать представлений и три недели незабываемых эмоций подарил цирк Бурятии казанскому зрителю, сообщили в минкультуры Бурятии.Под куполом и на манеже Казанского цирка артисты показали обновленную цирковую программу «Легенды Байкала». Это представление, основанное на легендах о родовых бурятских тотемах, живущих на берегах Байкала. Этнопроект интересен тем, что языком циркового искусства рассказывается о мифах и легендах бурятского народа.Вместе с артистами цирка Бурятии в выступлениях приняли участие воспитанники республиканской цирковой школы, студенты Колледжа искусств и артисты Казанского цирка.Творческий тандем вызвал искренний восторг у зрителей. Каждое представление сопровождалось восторженными овациями и неизменным аншлагом. Гости и жители Казани активно делились отзывами и впечатлениями об увиденном. Артисты продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, безупречную хореографию, акробатические трюки, яркие костюмы и национальный колорит.В финальном представлении приняли участие министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.Соелма Дагаева отметила, что артисты из Улан-Удэ приехали в Татарстан по личному приглашению министра культуры Ирады Аюповой.«В этом году наша республика отмечает свое столетие, и наши культурные учреждения – театры, ансамбли, цирк – гастролируют по стране, знакомя народы России с бурятской культурой. В Бурятии проживают представители огромного количества народов, в том числе и татары. У нас есть национальный центр, проходят разные фестивали. Мы рады показать вам одно из лучших представлений Государственного цирка Бурятии. Спасибо, что вы с нами! Приезжайте к нам в Бурятию, на Байкал, мы будем очень рады», - сказала министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин поблагодарил артистов из Бурятии, пожелал им успехов и выразил надежду, что эти гастроли положат началу «плотному и серьезному сотрудничеству» двух республик в области культуры.Казанский государственный цирк поблагодарил коллег из Бурятии за великолепные представления, за возможность познакомить казанских зрителей с достижениями уникального национального цирка из Улан-Удэ, за профессиональный и полезный обмен опытом, за радость и восторг, которые подарили выступления бурятских артистов.Цирковые Бурятии также в свою очередь поблагодарили коллег в лице директора Казанского цирка Эльмиры Булатовой.«Спасибо за гостеприимство и радушный прием. За время гастролей мы стали большой и дружной семьей, командой единомышленников, которая дарила яркие эмоции зрителям», - отметила директор Госцирка Бурятии Наталья Борисова.Кроме того, художественный руководитель бурятского цирка Алдар Кынзыбеев отметил все службы Казанского цирка, вручил благодарности, что стало приятным сюрпризом для хозяев манежа.Во время поездки в Казань министр культуры Бурятии Соелма Дагаева также встретилась с земляками, проживающими в столице Татарстана. Она познакомилась с директором многонациональной воскресной школы Майей Хухунашвили, председателем Национально-культурной автономии бурят Казани Сэсэгмой Бубеевой и активистами бурятского землячества. Кстати сказать, уроженцев Бурятии в Казани насчитывается около 200 человек.Фото: minkultrb.ru