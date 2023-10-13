Студент Технологического колледжа из Улан-Удэ стал стипендиатом правительства России

Студент Технологического колледжа ВСГУТУ Золто Доржиев стал стипендиатом правительства России. Это значимое достижение подтверждает его выдающиеся успехи в учебе и талант в выбранной области, сообщили в пресс-службе вуза.Золто Доржиев, обучающийся на специальности «Сетевое и системное администрирование», был отобран для получения стипендии правительства Российской Федерации в результате жесткой конкуренции среди студентов со всей страны. Эта стипендия является признанием его академических достижений и потенциала в выбранной специальности.«Золто проявил не только высокую успеваемость, но и принимал активное участие в научных исследованиях и практических проектах. Его работа и преданность к учебе вызвали признание преподавателей и экспертов в области машиностроения», - отметили в администрации ссуза.Студенты и преподаватели Технологического колледжа ВСГУТУ гордятся достижениями Золто и считают его ярким примером для подражания. Это подтверждает высокий уровень образования, предоставляемого в колледже, и его репутацию как учебного заведения, способствующего развитию талантливых студентов.Фото: esstu.ru