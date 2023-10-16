Алексей Цыденов: «Мы за то, чтобы обеспечить максимальную защиту Байкала»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в воскресенье в Улан-Удэ выездное совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал, сообщили в правительстве Бурятии.«Поручение о поиске решения дал наш президент. Поэтому мы с правительством сейчас работаем над этим. Сразу могу сказать, что настроены на поиск решения, чтобы жизнь людей, которые оказались заложниками всех ограничений особо охраняемой природной территории, где они живут, изменилась к лучшему, чтобы те проблемы, с которыми они сталкиваются, как можно быстрее ушли в прошлое», — отметил Вячеслав Володин.В ходе совещания спикер Госдумы напомнил, что тема, связанная с охраной озера Байкал, для законодателей имеет огромное значение. Именно поэтому обсуждение этого вопроса проходит непосредственно на территории, где будет действовать инициатива, добавил Вячеслав Володин. Это 138 600 жителей из 160 поселков, которые находятся в пределах особо охраняемой природной территории, уточнил он.Алексей Цыденов в своем докладе отметил, что сегодня остро стоят вопросы пожарной охраны, поскольку из-за отсутствия противопожарных разрывов, невозможно обеспечить безопасность людей от перехода пожаров из леса в населенные пункты.Также глава Бурятии акцентировал внимание на крайней необходимости обеспечения строительства дорог, мостов, вдоль единственной федеральной автомагистрали. Лишь она сегодня связывает Запад и Восток России. Для этого необходима точечная рубка.Кроме того, остро стоят вопросы сохранения самих лесов. Поскольку в Байкальской природоохранной территории требуется лесовосстановление сгоревших лесов и ограничение распространения болезней и гибели лесов.Помимо этого, Алексей Цыденов подчеркнул сложности в развитии туристической инфраструктуры в особых экономических зонах около Байкала в связи с ограничениями действующего законодательства.«Мы за то, чтобы обеспечить максимальную защиту Байкала, при этом сделать разумной жизнедеятельность людей, живущих на Байкале, в комплексе решая вопросы и жизни людей, и развития территорий, и защиты Байкала, как приоритетной задачи», - отметил Алексей Цыденов.Глава Бурятии добавил, что фактически ограничен оборот земель в населенных пунктах, в собственность землю оформить нельзя, возможна только долгосрочная аренда. Главное, что ограничение ограничивает не предпринимателей, для них аренда, это лишь условие ведения бизнеса. Закон бьет по жителям, когда родители не могут передать дом своим детям.Председатель Госдумы подчеркнул, что законодатели, рассматривая изменения в закон об охране озера Байкал, «не предполагали проводить рубки в классическом виде, как коммерческие, вырубая делянки и давая разрешения», — речь идет о вырубке для строительства инфраструктуры.«Предлагаю найти решение, которое бы нас уберегло от поспешных шагов. Когда мы говорим о законодательной инициативе, мы договорились, что будут рассматриваться только вопросы, связанные с жизнью людей, которые проживают на особо охраняемой природной территории», — отметил Вячеслав Володин.«Нам надо выйти на решения, которые будут оптимальными и никоим образом не подвергнут опасности озеро Байкал, а наоборот, сделают все для того, чтобы более эффективно решались вопросы защиты природы», — подчеркнул он.Обсуждение прошло с участием главы Бурятии, представителей всех фракций Госдумы, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, руководства Бурятии, глав муниципальных образований Бурятии и Иркутской области, а также представителей общественности и научного сообщества.Фото: egov-buryatia.ru