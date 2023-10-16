Алексей Цыденов: «Хорошим дорогам в Бурятии быть»

В Бурятии в воскресенье в торжественной обстановке глава региона Алексей Цыденов открыл капитально отремонтированный участок региональной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта на перевале Заган с 24 по 34 км, сообщили в пресс-службе правительства республики.Капитальный ремонт десяти километров выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ превысила 390 млн рублей.«Всех поздравляю с открытием новых 10 километров дороги. Конечно, в первую очередь, надо сказать спасибо нашему президенту Владимиру Путину, так как дорога делается в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», где нам оказывается поддержка, в том числе со стороны федерального дорожного фонда. У нас установлены целевые показатели, которые мы все выполняем. Эта дорога как раз вошла в состав национального проекта. К сожалению, у нас в районах еще есть, где работать, но мы потихоньку движемся. Дороги строят при поддержке президента, правительства России, которые задают нам планы, финансируют. Мы можем и продолжим делать это дальше. В общем, хорошим дорогам в Бурятии быть», - отметил Алексей Цыденов.Ремонт участка автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта с 24 по 34 км стартовал в прошлом году и на сегодняшний день все работы выполнены. В ходе ремонта дороги ликвидированы все опасные повороты, ненормативные уклоны, уложено около 30 тыс кубометров асфальтобетонной смеси, нанесена дорожная разметка, обустроены остановочные площадки и многое другое. Всего в работах участвовали около 50 единиц техники и более 100 человек.«С 2018 года на территории Бурятии приведено в норматив 1 700 километров дорог. На это потрачено более 69 млрд рублей. Ну и, все-таки, как бы вы нас ни критиковали, население отмечает, что дорожная инфраструктура на территории Бурятии приходит в нормативное состояние. Я уверен, что эта дорога прослужит долгие годы, всех с праздником», - сказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.«Хотел бы сегодня ко Дню работников дорожного хозяйства поблагодарить всех ребят-трудяг, которые своими руками все это делали каждый день. Я видел, как вы работали на участке - выполняли свои задачи, которые вы умеете профессионально исполнять. Спасибо вам от всей души», - подчеркнул глава Бичурского района Василий Смолин.Напомним, на сегодняшний день отремонтирован участок с 0 по 24 км дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта и в следующем году приступят к работе на соседнем участке дороги с 34 по 51 км.Фото: egov-buryatia.ru