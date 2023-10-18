Общество 18.10.2023 в 11:00

Проекты ГЭС в Монголии: все снова да ладом?

Монголия готова оперативно информировать РФ о дополнительных исследованиях ОВОС проекта ГЭС «Эгийн-гол»
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Проекты ГЭС в Монголии: все снова да ладом?
Монгольская сторона выразила готовность оперативно предоставлять российской стороне материалы дополнительных исследований по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта ГЭС «Эгийн-гол». Стороны намерены принимать все возможные меры для предотвращения возможных негативных последствий для объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал. А также - продолжать обсуждение проектов строительства гидротехнических сооружений, планируемых в трансграничном бассейне монгольской части реки Селенга, на дискуссионных площадках России и Монголии.

Эта договоренность - один из итогов третьего заседания российско-монгольской рабочей группы, рассмотревшей вопросы строительства гидротехнических сооружений в Монголии в бассейне трансграничных рек. Третье заседание рабочей группы прошло в минприроды России 16-17 октября, сообщила пресс-служба ведомства. Обсуждался вопрос «О дополнительном исследовании воздействия проекта ГЭС Эгийн-гол на биоразнообразие реки Селенги и озера Байкал». В заседании приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко и заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржар Ганбаатар.

Напомним, Монголия работает над проектом гидроэлектростанции Эгийн-Гол в бассейне реки Селенга, которая является крупнейшим притоком озера Байкал, работы согласуются с Россией.

«Наша позиция состоит в том, что необходимо обеспечить оценку воздействия на окружающую среду всех планируемых ГЭС на водосборной территории Селенги, включая оценку потенциального воздействия не только на экологию, но и на экологические процессы биоразнообразия. У нас вместе с вами имеются все необходимые механизмы для данной работы», - отметил замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

По его словам, «предложения авторов финального отчета о смягчении негативного воздействия требуют доработки как с точки зрения технической реализуемости и экономической целесообразности, так и с точки зрения влияния на гидрологический режим реки Селенги и биоразнообразия озера Байкал».

Во время заседания директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений минприроды России Иван Кущ отметил, что в Байкале сосредоточено больше 20% мировых запасов пресной воды, комплексное изучение озера приобретает особое значение. Для его сохранения и восстановления биологического разнообразия, снижения антропогенной нагрузки на экосистему, минприроды России реализует федеральный проект «Сохранение озера Байкал». В числе мероприятий - реконструкция и строительство очистных сооружений, ликвидация накопленного вреда, увеличение охвата государственным экологическим мониторингом Байкальской природной территории и другое.

«Наша сторона готова в полной мере сотрудничать в мероприятиях, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для озера Байкал», - заявил заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржар Ганбаатар.


Фото: mnr.gov.ru
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