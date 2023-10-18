Для жителей трех районов республики столица Бурятии стала ближе

Глава Алексей Цыденов назвал эту дорогу «Павловским» перевалом. Ведь именно председатель Народного Хурала Владимир Павлов, являясь депутатом от Бичуры, прилагал усилия для того, чтобы на ремонт автодороги было выделено финансирование.В Бурятии капитально отремонтирован очередной участок автодороги регионального значения «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Старт движению по свежеуложенному асфальту дали глава республики Алексей Цыденов и руководитель республиканского парламента Владимир Павлов.Капитальный ремонт десяти километров (с 24-го по 34-й) выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составила более 390 млн рублей. Ремонт данного участка стартовал в прошлом году и на сегодняшний день все работы выполнены. В ходе ремонта дороги проделана большая работа: ликвидированы все опасные повороты, ненормативные уклоны, уложено около 30 тыс. кубометров асфальтобетонной смеси, нанесена дорожная разметка, обустроены остановочные площадки и многое другое. Всего было задействовано около 50 единиц техники и более 100 человек.По словам председателя Народного Хурала Владимира Павлова, Заганский перевальный участок до капитального ремонта был аварийно-опасным.- Как депутат Народного Хурала от Бичурского района, я постоянно получал наказы избирателей. Но это масштабный проект, требующий серьезных затрат и ресурсов. Выполнить сразу было невозможно. Прошло несколько лет как я поэтапно выполняю этот наказ своих избирателей, и сегодня весь Заганский перевальный участок, от автозаправки до 34-го километра, качественно отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодарю нашего главу Алексея Самбуевича за поддержку в реализации такого важного наказа избирателей. Спасибо правительству, минтрансу и, конечно, подрядчику - ООО «Камстром плюс». Дорога выполнена очень качественно. На очереди ремонт следующего участка автодороги. Наказ будет выполняться, - сказал Владимир Павлов.Глава Алексей Цыденов назвал эту дорогу «Павловским» перевалом. Ведь именно председатель Народного Хурала Владимир Павлов, являясь депутатом от Бичуры, прилагал усилия для того, чтобы на ремонт автодороги было выделено финансирование.- В первую очередь надо сказать спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу, потому что в Бурятии дороги делаются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», где идет поддержка со стороны федерального дорожного фонда, мы получаем финансирование, у нас установлены целевые показатели. Но нужно отдельно отметить, что на самом деле большего лоббиста этой дороги, чем Владимир Анатольевич Павлов, не было. Сначала говорил: «Ну давайте перевал сделаем». Перевал сделали - грех дорогу не сделать. Это не Заганский, это «Павловский» перевал. Всегда приятно, когда у нас создаются хорошие дороги. К сожалению, в районах еще есть где работать, но мы потихоньку движемся. Хорошим дорогам в Республике Бурятия быть, - сказал Алексей Цыденов.Жительница села Бичура Екатерина Бухольцева рассказала, что до ремонта Заган представлял собой печальную картину.- Проехать было проблематично. Мы ехали и впереди не видели никакого просвета, такая стояла пыль. Было много обращений к депутату Народного Хурала Владимиру Павлову, и вот благодаря нашему депутату начался в 2018 году ремонт Загана. Ну а сейчас - небо и земля. Такое ощущение, что мы не в Бичурском районе, а где-то в европейской части страны. Жители Бичурского района очень довольны таким результатом.Автомобильная дорога «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» является одной из основных дорог регионального значения республики, соединяющей три административных центра - Мухоршибирский, Бичурский и Кяхтинский районы - с Улан-Удэ. Она, по словам главы Бичурского района Василия Смолина, имеет стратегическое значение для экономики района.- Эта дорога - главная артерия для жизни Бичурского района. После ремонта дорога позволяет значительно уменьшить время движения от столицы до Бичуры. Это еще и безопасность при оказании маршрутных перевозок. А это самое главное.Сегодня разрабатывается проектная документация на следующий участок - с 34-го по 51-й километр автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», и в следующем году дорожники приступят к работе на соседнем участке дороги.- При ремонте автодороги вывезено 60 тыс. кубов скального грунта.- Отсыпано более 150 тыс. кубометров грунта и 40 тыс. кубометров ЩПС.- Уложено около 30 тыс. кубометров асфальтобетонной смеси.- Асфальт уложен в два слоя – 8 и 5 см.- Устроено около 15 км барьерного ограждения, 12 водопропускных труб, нанесена дорожная разметка, кюветы укреплены бетоном, устроен остановочный карман.- На объекте было задействовано 50 единиц техники и более 100 человек.Фото: пресс-служба Народного Хурала