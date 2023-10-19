В Бурятии завершено расследование уголовного дела ОПГ «черных» лесорубов

В Бурятии расследовано уголовное дело по 10 эпизодам противоправной деятельности организованной группы «черных» лесорубов в Еравнинском районе в крупном и особо крупном размерах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 10 млн руб, сообщили в республиканском МВД.В ходе следствия установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Еравнинского района 50-летним местным жителем была создана организованная преступная группа с целью совершения незаконных рубок леса. В состав группы вошли трое его знакомых безработных жителей Еравнинского района в возрасте от 37 до 45 лет.Созданная злоумышленником преступная группа характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и организованностью. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял бензопилы, технику.Также установлено, что для сокрытия противоправной деятельности организатор предоставлял членам группы разрешающие документы на заготовку древесины для предъявления в случае задержания при ее транспортировке. Кроме этого, он подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины – пункт приема и отгрузки в Еравнинском районе.В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного материального ущерба следователем наложен арест на имущество членов группы на сумму более 4 млн руб.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями части 3 статьи 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений» – лишение свободы на срок до 7 лет.Фото: МВД по Бурятии