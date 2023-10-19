Общество 19.10.2023 в 08:51

В Бурятии завершено расследование уголовного дела ОПГ «черных» лесорубов

Группа орудовала в Еравнинском районе, ущерб лесному фонду оценивается в 10 млн рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии завершено расследование уголовного дела ОПГ «черных» лесорубов
В Бурятии расследовано уголовное дело по 10 эпизодам противоправной деятельности организованной группы «черных» лесорубов в Еравнинском районе в крупном и особо крупном размерах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 10 млн руб, сообщили в республиканском МВД.

В ходе следствия установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Еравнинского района 50-летним местным жителем была создана организованная преступная группа с целью совершения незаконных рубок леса.  В состав группы вошли трое его знакомых безработных жителей Еравнинского района в возрасте от 37 до 45 лет.

Созданная злоумышленником преступная группа характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и организованностью. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял бензопилы, технику.

Также установлено, что для сокрытия противоправной деятельности организатор предоставлял членам группы разрешающие документы на заготовку древесины для предъявления в случае задержания при ее транспортировке. Кроме этого, он подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины – пункт приема и отгрузки в Еравнинском районе.

В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного материального ущерба следователем наложен арест на имущество членов группы на сумму более 4 млн руб.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями части 3 статьи 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений»  – лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото: МВД по Бурятии
Теги
преступность черные лесорубы ОПГ

Все новости

Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп
19.10.2023 в 09:53
На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»
19.10.2023 в 09:43
В Бурятии полицейские спасли экипаж иномарки после лжи навигатора
19.10.2023 в 09:35
В Бурятии назначен новый прокурор Джидинского района
19.10.2023 в 09:27
В Бурятии простятся с танкистом, погибшим в первые дни СВО
19.10.2023 в 09:12
Попытки контрабанды в РФ свыше 120 тыс долларов пресекли бурятские таможенники
19.10.2023 в 09:11
Поручительство по кредиту
19.10.2023 в 09:00
В Бурятии завершено расследование уголовного дела ОПГ «черных» лесорубов
19.10.2023 в 08:51
Сергей Рыбальченко ответил за всех
19.10.2023 в 06:00
Жителей Бурятии научили, как правильно искать пропавших людей
18.10.2023 в 18:18
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп
Квартиру женщины затопили соседи сверху
19.10.2023 в 09:53
В Бурятии полицейские спасли экипаж иномарки после лжи навигатора
Машина застряла на лесной дороге, которую ошибочно подсказал гаджет
19.10.2023 в 09:35
В Бурятии простятся с танкистом, погибшим в первые дни СВО
После взрыва танка останков военнослужащего не нашли
19.10.2023 в 09:12
Попытки контрабанды в РФ свыше 120 тыс долларов пресекли бурятские таможенники
Две гражданки Монголии везли валюту, спрятав ее в багаже и под одеждой
19.10.2023 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru