Общество 19.10.2023 в 09:12

В Бурятии простятся с танкистом, погибшим в первые дни СВО

После взрыва танка останков военнослужащего не нашли
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с танкистом, погибшим в первые дни СВО
20 октября в Новокижингинске простятся с танкистом Романом Коробковым. Он погиб еще 28 февраля 2022 года, однако только недавно этот факт официально признали в суде.

Как сообщает вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Роман Коробков родился 18 сентября 1980 года в Новокижингинске. После окончания школы в 1998 году был призван в ряды Российской армии. За время срочной службы был награжден Почетными грамотами за примерную воинскую дисциплину и образцовое выполнение служебных обязанностей.

После армии работал в Улан–Удэ, а в 2016 году снова пошел на службу, подписав контракт. За время службы Роман Коробков неоднократно был отмечен как ответственный, дисциплинированный военнослужащий. Ему вручали грамоты за успехи в боевой подготовке, образцовое выполнение служебных обязанностей, успешное окончание батальонного тактического учения с боевой стрельбой в должности наводчик-оператор экипажа танка.

В феврале 2022 года Роман Коробков принял участие в специальной военной операции.

«28 февраля 2022 года на участке автодороги Киев-Житомир между населенными пунктами Березовка и Бузовая Киевской области в ходе атаки вооруженных сил Украины противотанковой управляемой ракетой с беспилотного летательного аппарата был поражен танк, в составе экипажа которого находился наводчик-оператор Коробков Роман Юрьевич. От полученного повреждения и воздействия ракеты сдетонировал боекомплект танка из 30 снарядов с зарядами и дизельным топливом, находящегося в баках. По заявлению Военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона Хоринским районным судом РБ вынесены решения от 15.08.2023 и 02.10.2023 о признании Коробкова Романа Юрьевича погибшим вследствие тотального разрушения тела при исполнении обязанностей военной службы в силу последствий военных действий в населенном пункте Березовка Киевской области Украины 28 февраля 2022 года», - сообщили в паблике.

Роман Коробков награжден Орденом Мужества посмертно. У него осталась мама, у которой он был единственным сыном.

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
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