В Бурятии полицейские спасли экипаж иномарки после лжи навигатора

В Бурятии ночью (3:30) на единый номер вызова служб экстренного реагирования «112» поступил телефонный звонок от 28-летнего улан-удэнца. Молодой человек рассказал о том, вместе со знакомой срочно выехал из Улан-Удэ в поселок Майский Курумканского района за другом. Однако иномарка застряла в грязи на лесной дороге в нескольких километрах от поселка.Собственные попытки вызволить автомобиль успехом не увенчались. Пугала и мысль о том, что в лесу могли водиться волки.На помощь людям выехали старший оперуполномоченный районного отделения МВД и его коллега, инспектор ДПС Василий Бальжиев. Найдя иномарку в лесном массиве, они с помощью проволоки вытянули ее из грязевого плена. Выяснилось, что в лесную чащу водителя завел навигатор, проложивший неверный маршрут.Следуя за полицейскими, граждане на машине выехали из леса, а затем продолжили путь в поселок Майский по подсказанной стражами порядка дорогой. Правоохранителей они поблагодарили за оказанную помощь.Фото: МВД по Бурятии