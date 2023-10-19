Общество 19.10.2023 в 15:27

В Бурятии ремонтируется автодорога вдоль БАМа

Между Северомуйском и Таксимо отремонтирован сложный участок этой важной для муниципалитетов трассы
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В Бурятии ремонтируется автодорога вдоль БАМа
В Муйском районе Бурятии завершился ремонт 15-тикилометрового участка автодороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо, которая проходит вдоль БАМа. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», реализуемому по указу президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства республики.

До ремонта на этом участке дороги высота насыпи не превышала одного метра, местами фиксировались размывы и просадки. Автомобилистам эти 15 км приходилось преодолевать за 3,5 часа, теперь - за 10-15 минут. На участке полностью заменили земляное полотно, уложили дорожную «одежду», восстановили и заменили 43 водопропускных трубы.

Дорожники очистили от кустарников полосу отвода дороги, установили сигнальные столбы, дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение. Проектом предусмотрено покрытие из щебеночно-песчаной смеси.

«Исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории дороги, с учетом интенсивности движения и состава автотранспортных средств было принято решение покрытие выполнить именно из щебеночно-песчаной смеси», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Ремонт дороги стартовал в прошлом году. Бригада – около - 50 человек, трудилась в дневную и ночную смены. Использовалось более 20 единиц техники: самосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, катки и другие.

«Из сложностей: во время ремонта подрядчик несколько раз сталкивался с новообразовавшимися ручьями, приходилось делать водоотводы. Также выполнили выемку скального грунта объемом 1000 кубометров. В остальном все шло по плану, дорога отремонтирована в срок», - рассказал и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

«Дорога Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо играет важную роль в транспортировке товаров и связи с соседними населенными пунктами. Мы рады, что благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось улучшить дорожную инфраструктуру, которая является важным фактором общего развития и процветания района», -отметил глава муниципального образования Андрей Козлов.

Напомним, на региональной дороге Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо также отремонтирован участок дороги 355-358 км, заключен контракт на ремонт соседнего участка 358 - 368 км. Введены в эксплуатацию мосты на 355-м и 321-м километрах дороги, идет реконструкция транспортного перехода на 368-м километре. Разрабатывается проектная документация на ремонт моста на 319-м километре.

Фото: egov-buryatia.ru
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