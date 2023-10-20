Общество 20.10.2023 в 10:29

Глава Бурятии: «Ярмарка доказала свою эффективность»

Более 100 компаний Монголии и Бурятии участвуют в выставке-ярмарке в Улан-Удэ
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Глава Бурятии: «Ярмарка доказала свою эффективность»
Международная российско-монгольская выставка-ярмарка открылась вчера в Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе. На ярмарке свою продукцию представили более 70 ведущих компаний Монголии: изделия из кашемира, шерсти и кожи, ковры, аксессуары и украшения, сувенирную продукцию.


Также в выставке принимают участие предприниматели Бурятии в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Выставку-ярмарку посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.

«Ярмарка проходит уже в третий раз, она показала свою эффективность. Количество участников увеличивается. Если в прошлом году было 50 участников из Монголии, то в этот раз уже 70. Расширяют ассортимент предприниматели Бурятии. Такие ярмарки нужны, в первую очередь, для того, чтобы наши жители могли купить товары по более низкой цене. Нужны для развития двусторонних торговых связей, чтобы налаживались деловые контакты, и в будущем наши производители имели дополнительный выход на рынок Монголии. Мы экспортируем в Монголию строительные материалы и пиломатериалы, мясо свинины, кондитерские изделия и так далее. Необходимо наращивать объем поставок, развивать рынки сбыта. При этом необходимо поддерживать малый бизнес, который делает сувенирную продукцию и другое в небольших объемах, - отметил Алексей Цыденов.

На выставке представлена продукция, которая известна многим нашим жителям и гостям республики. Это изделия народно-художественных промыслов, сувениры, а также продукты питания, товары для здоровья. Всего на выставке-ярмарке представлено около 100 российских и монгольских компаний.

Ярмарка – хороший старт для рекламы и новых продуктов. Пример тому – молодая мама-предприниматель Алена Новокрещенных. Свою компанию «Новоснеки» по производству пастилы и снеков снеков из ягод и фруктов открыла в июне.

«Все натуральное, без содержания сахара. Никаких добавок, консервантов, меда и так далее нет. Ягоды используем местные. Продукт этот новый. Многие не знают, что это, пробуют. И всем нравится. У меня трое детей. И мой младший ребенок не ест фрукты и ягоды. А вот в таком виде с удовольствием. Таким образом, он получает необходимые витамины», - рассказывает предприниматель Алена Новокрещенных.

Работа выставки-ярмарки продлится до 21 октября.

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Фото: egov-buryatia.ru

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