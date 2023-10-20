Общество 20.10.2023 в 17:17
На площади Советов в Улан-Удэ теперь можно справить нужду
Модульный туалет установили буквально в нескольких шагах от головы Ленина
Текст: Андрей Константинов
На площади Советов в Улан-Удэ установили модульный туалет. Сейчас в санузле идет настройка оборудования и монтируется пандус для маломобильных граждан. Планируется, что туалет заработает уже завтра, сообщили в Комбинате по благоустройству администрации города.
Установка мобильных туалетов – одно из мероприятий, которые реализуются в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра города для его туристической привлекательности.
Напомним, подобный санузел недавно открыли возле Гостиных рядов. Правда, буквально на следующий день горожане сломали у него двери, а внутри все загадили.
Как сообщили в мэрии, в ближайшее время подобный туалет также появится на ул. Соборной.
Фото: мэрия Улан-Удэ
В теплом модульном санузле, который будет работать круглый год, есть две кабинки, одна из которых - для маломобильных граждан, а также рукомойники. Доступ в туалетную кабину происходит после оплаты банковской картой, стоимость – 15 рублей.
Установка мобильных туалетов – одно из мероприятий, которые реализуются в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра города для его туристической привлекательности.
Напомним, подобный санузел недавно открыли возле Гостиных рядов. Правда, буквально на следующий день горожане сломали у него двери, а внутри все загадили.
Как сообщили в мэрии, в ближайшее время подобный туалет также появится на ул. Соборной.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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