Общество 20.10.2023 в 17:17

На площади Советов в Улан-Удэ теперь можно справить нужду

Модульный туалет установили буквально в нескольких шагах от головы Ленина
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На площади Советов в Улан-Удэ теперь можно справить нужду
На площади Советов в Улан-Удэ установили модульный туалет. Сейчас в санузле идет настройка оборудования и монтируется пандус для маломобильных граждан. Планируется, что туалет заработает уже завтра, сообщили в Комбинате по благоустройству администрации города.

В теплом модульном санузле, который будет работать круглый год, есть две кабинки, одна из которых - для маломобильных граждан, а также рукомойники. Доступ в туалетную кабину происходит после оплаты банковской картой, стоимость – 15 рублей.


Установка мобильных туалетов – одно из мероприятий, которые реализуются в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра города для его туристической привлекательности.

Напомним, подобный санузел недавно открыли возле Гостиных рядов. Правда, буквально на следующий день горожане сломали у него двери, а внутри все загадили.

Как сообщили в мэрии, в ближайшее время подобный туалет также появится на ул. Соборной.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
туалет

Все новости

На площади Советов в Улан-Удэ теперь можно справить нужду
20.10.2023 в 17:17
Попутные грузовые поезда следуют по ВСЖД на «виртуальной сцепке»
20.10.2023 в 16:49
В Забайкалье депутат похитил почти 2 млн рублей у псов из-под хвостов
20.10.2023 в 16:32
Учитель бурятского языка из Улан-Удэ создала игру о странах мира
20.10.2023 в 16:02
«Был один, провалился в воронку»
20.10.2023 в 15:20
В Бурятии государство помогает молодым семьям улучшать жилищные условия
20.10.2023 в 14:14
В Бурятии потушен лесной пожар на острове озера Котокель
20.10.2023 в 13:25
В Приангарье открыли мемориальную доску сотруднику Росгвардии Бурятии
20.10.2023 в 13:12
В Улан-Удэ УК отстояла интересы собственников дома в суде
20.10.2023 в 12:59
Бурятские оперативники задержали в Санкт-Петербурге серийного мошенника
20.10.2023 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
Попутные грузовые поезда следуют по ВСЖД на «виртуальной сцепке»
Магистраль в четыре увеличила количество грузовых составов, отправленных по этой технологии
20.10.2023 в 16:49
В Забайкалье депутат похитил почти 2 млн рублей у псов из-под хвостов
Четвероногих бродяг он не ловил, не вакцинировал, не стерилизовал, но составлял липовые отчеты
20.10.2023 в 16:32
Учитель бурятского языка из Улан-Удэ создала игру о странах мира
Малышам игра очень понравилась
20.10.2023 в 16:02
«Был один, провалился в воронку»
В Новосибирской области водитель погиб в яме с семечками
20.10.2023 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru