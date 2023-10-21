Заместитель мэра Улан-Удэ проверил работу ТЭЦ-1

Заместитель мэра Улан-Удэ - председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев совместно с представителями Ростехнадзора и Минстроя Бурятии проверил работу ТЭЦ-1 перед выдачей паспорта готовности к зиме. Проверялись работа котельных цехов, где проходил ремонт турбогенератора №7 и котла №6, а также диспетчерского пункта, с помощью которого управляют режимами работы всей ТЭЦ.– Особое внимание уделено реализации мероприятий по подготовке ТЭЦ-1 к зиме и устранению замечаний после пожара, который произошел в декабре 2021 года. Плановые работы по текущему и капитальному ремонту практически выполнены. Сегодня выявлены незначительные замечания, – сказал Сергей Гашев.Финальная проверка, итогом которой должна стать выдача паспорта готовности к зиме, назначена на 24 октября.Электрическая мощность ТЭЦ-1, введенной в эксплуатацию в 1936 году, составляет 148,77 МВт, установленная тепловая мощность – 688,00 Гкал/ч.Все объекты теплоснабжения города должны получить паспорта готовности к зиме до 15 ноября.Фото: мэрия Улан-Удэ