Общество 22.10.2023 в 09:21
Глава Бурятии выехал с рабочим визитом Монголию
Он примет участие в заседании Российско-Монгольской межправительственной комиссии
Текст: Номер один
Глава Бурятии Алексей Цыденов выехал сегодня с рабочим визитом в Улан-Батор. Основная цель визита – участие в Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Кроме того, 22 октября Алексей Цыденов посетит концерт в городе Зуунмод Центрального аймака Монголии, где артисты Бурятии примут участие в открытии зимнего сезона театра «Монгол туургатан».
Заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Улан-Баторе 23 октября. Делегацию РФ возглавит заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Монгольскую сторону представит вице-премьер по экономике, министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар.
Также 23 октября в главном конкретном зале Улан-Батора «Соёлын Төв Өргөө» артисты Бурятии дадут праздничный концерт «Найрамдал», посвященный 63-й годовщине Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества.
Фото: egov-buryatia.ru
Кроме того, 22 октября Алексей Цыденов посетит концерт в городе Зуунмод Центрального аймака Монголии, где артисты Бурятии примут участие в открытии зимнего сезона театра «Монгол туургатан».
Заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Улан-Баторе 23 октября. Делегацию РФ возглавит заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Монгольскую сторону представит вице-премьер по экономике, министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар.
Также 23 октября в главном конкретном зале Улан-Батора «Соёлын Төв Өргөө» артисты Бурятии дадут праздничный концерт «Найрамдал», посвященный 63-й годовщине Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества.
Фото: egov-buryatia.ru
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