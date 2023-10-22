Глава Бурятии выехал с рабочим визитом Монголию

Глава Бурятии Алексей Цыденов выехал сегодня с рабочим визитом в Улан-Батор. Основная цель визита – участие в Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщили в пресс-службе правительства республики.Кроме того, 22 октября Алексей Цыденов посетит концерт в городе Зуунмод Центрального аймака Монголии, где артисты Бурятии примут участие в открытии зимнего сезона театра «Монгол туургатан».Заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Улан-Баторе 23 октября. Делегацию РФ возглавит заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Монгольскую сторону представит вице-премьер по экономике, министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар.Также 23 октября в главном конкретном зале Улан-Батора «Соёлын Төв Өргөө» артисты Бурятии дадут праздничный концерт «Найрамдал», посвященный 63-й годовщине Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества.Фото: egov-buryatia.ru