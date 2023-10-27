В Северобайкальске оперативники за 6,5 часов задержали грабителя

В Бурятии сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северобайкальский» по горячим следам задержали злоумышленника, ограбившего пожилых горожан в их же квартире. Телефонный звонок поступил в полицию от 69-летней потерпевшей 25 октября около 10:35. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в республиканском МВД.Пенсионерка рассказала полицейским, что незнакомец прошел в жилище, пока она в одной из комнат помогала неходячему сожителю. Застав незваного гостя, хозяйка стала интересоваться, что он делает в их доме. Однако тот ответил, что является сотрудником правоохранительных органов. В их микрорайоне он, якобы, проводил подворовый обход в связи с розыскными мероприятиями по тяжкому преступлению и, услышав крики из квартиры, поспешил на помощь.Не поверив мужчине, пенсионерка потребовала его вывернуть карманы куртки. Её опасения подтвердились: злоумышленник достал и отдал ей похищенные из квартиры коробку с духами и сотовый телефон. После чего, оттолкнув женщину, пытавшуюся преградить ему путь, скрылся. Позднее выяснилось, что с собой он унес другое, похищенное из жилища пожилых хозяев, мобильное устройство.Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и уже через 6,5 часов после поступления в полицию сообщения о происшествии подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера. Никакого отношения к правоохранительным органам он, конечно, не имел. Его причастность к грабежу подтвердило и совпадение по изъятым экспертом-криминалистом с коробки духов отпечаткам пальцев рук. Узнала фигуранта сама потерпевшая.Задержанный признался в содеянном и сообщил, что в дом пенсионеров прошел беспрепятственно, через открытую нараспашку калитку, которая и привлекла его внимание. Похищенный гаджет он продал соседу, предварительно вынув сим-карту.Отметим, не раз злоумышленник отбывал наказание в исправительных учреждениях. Очередное преступление он совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает и злоупотребляет спиртным.Правоохранителями похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Ведется следствие.Фото: «Номер один»