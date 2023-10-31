Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии

Третьи всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти мастера спорта международного класса, двукратного победителя первенства Европы и обладателя Кубка России Юрия Власко, состоявшиеся 27 и 28 октября в Улан-Удэ, собрали около1 50 спортсменов из семи регионов страны, а также из Монголии.Прошедший турнир для сборной республики принес 13 медалей - 4 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых. Кроме главных наград были разыграны и спецпризы. Один из них был разыгран среди зрителей и болельщиков, сообщает минспорта республики.Напомним, в свое время на ковре в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ свой путь начинал мастер спорта России международного класса по вольной борьбе Юрий Власко. В Бурятии после его трагической гибели в третий раз проводятся соревнования памяти борца вольного стиля.«Юрий Власко был очень ярким представителем этого вида спорта и, несмотря, на свой короткий спортивный путь сумел завоевать серьезные награды. На всероссийских соревнованиях он защищал честь нашей республики, а на международной арене - честь всей страны», - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.Отметим, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.57 кг:I место – Ондар Аяндай (Тыва);II место – Гармаев Ринчин (Иркутская область);III место – Ивахинов Эрдэни (Бурятия) и Захаров Николай (Якутия).61 кг:I место – Слепцов Артем (Якутия);II место – Доржу Арсен (Тыва);III место – Мунхбат Гурбазар (Монголия) и Энхбат Энхболд (Монголия).65 кг:I место – Боднар Даниил (Красноярский край);II место – Матвеев Игорь (Якутия);III место – Базаров Элбэкто (Забайкальский край) и Дугаржапов Жаргал (Иркутская область).70 кг:I место – Дугаржапов Цырен (Бурятия – Забайкальский край);II место – Айрапетян Юра (Красноярский край);III место – Шарастепанов Доржо (Бурятия) и Якимов Сергей (Иркутская область).74 кг:I место – Сучков Антон (Красноярский край);II место – Ешинимаев Тамир (Бурятия – Забайкальский край);III место – Батсух Батбаяр (Монголия) и Дондоков Тумэн (Бурятия).79 кг:I место – Николаев Роман (Якутия);II место – Жигжитов Аюр (Бурятия);III место – Цыдеев Амгалан (Бурятия) и Очиров Галсан (Бурятия).86 кг:I место – Наадамбат Батбилгуун (Монголия);II место – Тумурбаатар Дэмчигдорж (Монголия);III место – Евдокимов Алексей (Иркутская область) и Бады Баяр-сайхан (Тыва).92 кг:I место – Бальжинимаев Арсалан (Бурятия)II место – Тамдын-Оол Батыр (Тыва)97 кг:I место – Эрхитуев Кирилл (Бурятия);II место – Бат-Очир Ган-Эрдэнэ (Монголия);III место – Галсанов Александр (Бурятия).125 кг:I место – Балжимаев Чингис (Бурятия – Забайкальский край);II место – Будажапов Жаргалан (Бурятия);III место – Тулуш Эртине (Тыва).Фото: минспорта Бурятии