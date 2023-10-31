Общество 31.10.2023 в 09:36

В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»

Они прошли курс военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»
30 октября в Улан-Удэ 197 курсантов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» получили сертификаты о прохождении курса. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, за это время студенты освоили практические навыки по пилотированию беспилотных летательных аппаратов, оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях, налаживанию радиосвязи и многие другие.  

- Поздравляю наших выпускников с успешным прохождением курса военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. За это время наши курсанты под руководством опытных инструкторов прошли комплексную подготовку по направлениям: тактическая, огневая, инженерная, инженерно-саперная, военно-медицинская подготовка, а также управление беспилотными летательными аппаратами, управление связью. За это время мы также провели летнюю смену, в которой обучение прошли 900 учащихся старших классов со всей республики. В Центре «Воин» с мая по октябрь прошли обучение 300 курсантов. Сегодня мы вручаем сертификаты тем, кто достойно завершили учение. В будущем на вас мы возлагаем большие надежды, вы станете настоящими патриотами и защитниками Родины, достойными продолжателями героических традиций наших предков, - отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 12 регионах России, в том числе и в Бурятии, организованы Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Открытие центра состоялось 11 мая.


- Хотелось бы поблагодарить, в первую очередь, президента Владимира Владимировича Путина за поддержку такого важного направления – поддержки молодежи. Отдельное спасибо нашим инструкторам за обучение навыкам, которые пригодятся нам в жизни, - поблагодарила выпускница Мария.

В центре работает 21 инструктор, все они прошли необходимую подготовку в Университете спецназа в Гудермесе и на базе Московского государственного педагогического университета. Практические занятия проводятся на полигонах республики, занятия по общефизической подготовке – в Физкультурно-спортивном комплексе и региональном центре единоборств «Патриот».

- Эта смена – наша первая ласточка. Ребята все заряжены, глаза у них горят. Те навыки, которые они приобрели здесь, могут пригодятся им в жизни в любой ситуации. На этом мы не останавливаемся, у нас уже набрана вторая смена, также 300 человек. Также запланированы летние смены в лагерях. А в будущем мы охватим и учащихся старших классов, - делится планами директор центра Николай Собенников.

Результаты обучения не заставили себя ждать: 15 курсантов Центра «Воин» представляли Бурятию на Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего», которая прошла в Нижнем Новгороде с 22 по 28 сентября. Они одержали победу по дисциплине «огневая подготовка» и заняли общекомандное второе место.

Кроме того, в рамках военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи летом 2023 года центром проведены 3 патриотические смены «Время героев» в детском оздоровительном лагере «Огонек». Каждая смена продолжительностью 21 день состояла из 300 детей из разных районов Бурятия.

23 августа центр посетил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. В ходе встречи была проведена беседа с курсантами и инструкторским составом филиала. Полпред лично оценил качество обучения молодежи в Центре «Воин».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
патриотизм

Все новости

В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции
31.10.2023 в 09:56
В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»
31.10.2023 в 09:36
Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии
31.10.2023 в 09:20
Женщина и 5-летний ребенок погибли в ДТП в Бурятии
31.10.2023 в 09:16
В Бурятии сельский убийца пытался перехитрить сыщиков
31.10.2023 в 09:01
Травма на ступеньках магазина
31.10.2023 в 09:00
В Бурятии за пять лет отремонтировали 63 медучреждения
30.10.2023 в 17:46
В центре Улан-Удэ подсветят 56 зданий, на 16 подсветка уже установлена
30.10.2023 в 17:46
Большой красивый дом сгорел в Улан-Удэ
30.10.2023 в 16:48
БГСХА получила в подарок семена 20 лекарственных растений
30.10.2023 в 16:47
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Тринадцать медалей турнира памяти Юрия Власко у борцов Бурятии
Третьи всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошли в Улан-Удэ
31.10.2023 в 09:20
Травма на ступеньках магазина
Можно ли возместить ущерб?
31.10.2023 в 09:00
В Бурятии за пять лет отремонтировали 63 медучреждения
Одним из крупных объектов, где прошел капремонт, стала Курумканская ЦРБ
30.10.2023 в 17:46
В центре Улан-Удэ подсветят 56 зданий, на 16 подсветка уже установлена
На реализацию этого проекта городу из федерального бюджета  выделено свыше 200 млн рублей
30.10.2023 в 17:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru