В Бурятии состоялся первый выпуск курсантов Центра «Воин»

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 12 регионах России, в том числе и в Бурятии, организованы Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Открытие центра состоялось 11 мая.







30 октября в Улан-Удэ 197 курсантов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» получили сертификаты о прохождении курса. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, за это время студенты освоили практические навыки по пилотированию беспилотных летательных аппаратов, оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях, налаживанию радиосвязи и многие другие.- Поздравляю наших выпускников с успешным прохождением курса военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. За это время наши курсанты под руководством опытных инструкторов прошли комплексную подготовку по направлениям: тактическая, огневая, инженерная, инженерно-саперная, военно-медицинская подготовка, а также управление беспилотными летательными аппаратами, управление связью. За это время мы также провели летнюю смену, в которой обучение прошли 900 учащихся старших классов со всей республики. В Центре «Воин» с мая по октябрь прошли обучение 300 курсантов. Сегодня мы вручаем сертификаты тем, кто достойно завершили учение. В будущем на вас мы возлагаем большие надежды, вы станете настоящими патриотами и защитниками Родины, достойными продолжателями героических традиций наших предков, - отметил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.- Хотелось бы поблагодарить, в первую очередь, президента Владимира Владимировича Путина за поддержку такого важного направления – поддержки молодежи. Отдельное спасибо нашим инструкторам за обучение навыкам, которые пригодятся нам в жизни, - поблагодарила выпускница Мария.В центре работает 21 инструктор, все они прошли необходимую подготовку в Университете спецназа в Гудермесе и на базе Московского государственного педагогического университета. Практические занятия проводятся на полигонах республики, занятия по общефизической подготовке – в Физкультурно-спортивном комплексе и региональном центре единоборств «Патриот».- Эта смена – наша первая ласточка. Ребята все заряжены, глаза у них горят. Те навыки, которые они приобрели здесь, могут пригодятся им в жизни в любой ситуации. На этом мы не останавливаемся, у нас уже набрана вторая смена, также 300 человек. Также запланированы летние смены в лагерях. А в будущем мы охватим и учащихся старших классов, - делится планами директор центра Николай Собенников.Результаты обучения не заставили себя ждать: 15 курсантов Центра «Воин» представляли Бурятию на Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего», которая прошла в Нижнем Новгороде с 22 по 28 сентября. Они одержали победу по дисциплине «огневая подготовка» и заняли общекомандное второе место.Кроме того, в рамках военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи летом 2023 года центром проведены 3 патриотические смены «Время героев» в детском оздоровительном лагере «Огонек». Каждая смена продолжительностью 21 день состояла из 300 детей из разных районов Бурятия.23 августа центр посетил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. В ходе встречи была проведена беседа с курсантами и инструкторским составом филиала. Полпред лично оценил качество обучения молодежи в Центре «Воин».Фото: пресс-служба правительства Бурятии