В Бурятии не будут бороться с очагом шелкопряда в Восточных Саянах

Центр защиты леса Бурятии в августе нынешнего года в рамках госзадания по инвентаризации очагов вредных организмов провел учет численности сибирского шелкопряда в Окинском лесничестве на площади более 8 тыс гектаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«Абсолютная заселенность вредителем составила – 6,8 гусениц на одном дереве, максимальная численность 12 штук. Повреждение хвои в среднем составило 14%. Популяция вредителя здоровая, больных и зараженных паразитами гусениц не обнаружено. Учитывая возраст гусениц, при неблагоприятной перезимовке, возможно, их большая часть не выживет. При такой невысокой численности проведение мероприятий по уничтожению и подавлению численности вредителя не целесообразно», - пояснила Екатерина Коткина, консультант отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства.Поврежденные и погибшие от вредителей площади расположены в труднодоступной зоне, где отсутствует дорожная сеть. Они находятся в высокогорной области, образованной хребтами Восточных Саян (высота хребтов колеблется от 2500 до 3200 над уровнем моря) где проведение санитарно-оздоровительных мероприятий невозможно. Кроме того, в очаге сибирского шелкопряда, действующем на территории Окинского района, существует проблема в борьбе с вредителем, связанная с действующим законодательством. Им установлен запрет на проведение обработки лесов пестицидами на территориях, расположенных в водоохранных зонах водных объектов.Запрет на применение пестицидов и, как следствие, запрет на уничтожение или подавление численности в очагах вредных организмов в водоохранных зонах. Эта проблема, ограничения, приводит к гибели лесов по берегам рек и озер и последующему нарушению гидрологического режима водоемов. Для решения этих вопросов необходимо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, отметили в РАЛХ.Леса Бурятии постоянно испытывают всё возрастающее негативное воздействие окружающей среды. Основными причинами, вызывающие ослабление состояния лесных насаждений региона, пожары, болезни, насекомые-фитофаги, неблагоприятные погодные условия, почвенно-климатические и антропогенные факторы. В результате воздействия этих факторов ежегодно леса теряют свою биологическую устойчивость.Фото: egov-buryatia.ru/ralh