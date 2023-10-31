ВСЖД завершила реконструкцию станции Северобайкальск в Бурятии

В Бурятии на станции Северобайкальск Восточно-Сибирской магистрали завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры. В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта РЖД по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, построены два новых дополнительных приемоотправочных пути, а также удлинены действующие.Теперь они способны вместить грузовые поезда протяженностью до 76 вагонов, что дает дополнительные возможности в регулировке движения составов, в том числе – для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Всего в рамках реконструкции отсыпано 5,8 тыс кубометров земляного полотна, обустроены 10 новых стрелочных переводов, смонтировано 4,4 км контактной сети, а также 168 км новых линий сигнализации, централизации и блокировки и связи. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран, общей протяженностью 1,5 тыс метров. Железнодорожники обустроили водопропускные сооружения, реконструировали технологические здания и благоустроили прилегающую территорию.Помимо этого, на станции выполнены работы по переключению обновленных устройств с аналоговой на цифровую систему управления движением. Новая система обладает рядом функций, позволяющих более качественно обслуживать устройства железнодорожной автоматики, повышая ее эффективность в несколько раз, в том числе за счет самодиагностики и дистанционного мониторинга.Реконструкция станции завершена в установленные проектом сроки. На время строительства перевозки не прекращались. Основная цель проведенных работ – освоение дополнительных объемов перевозок грузов, следующих в направлении Дальнего Востока.Фото: РЖД