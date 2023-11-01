Общество 01.11.2023 в 09:43

Бурятия отправила еще два автомобиля в зону СВО

Они наполнены гуманитарной помощью, собранной неравнодушными гражданами
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия отправила еще два автомобиля в зону СВО
Очередные автомобили направятся для военнослужащих из Бурятии в зоне спецоперации. Это УАЗ «Буханка» и «Шевроле Нива» от Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных и Центра занятости Джидинского района. Автомобили наполнены гуманитарной помощью, собранной неравнодушными гражданами в ресурсном центре «ДоброДом».

«В поддержке наших бойцов принимают участие абсолютно все. Только через волонтеров Молодежного центра на сегодняшний день передано уже 37 автомобилей. Также 11 новых отечественных автомобилей марки ГАЗ «Соболь» отправили в зону проведения СВО через АНО «Содействие», организованную специально для оказания целевой помощи воинам Бурятии», - сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

Глава также отметил, что вся оказываемая помощь является адресной, а закупки осуществляются по заявкам наших подразделений.

Фото: скриншот видео
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