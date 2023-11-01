Расплата настигает на дороге

Судебные приставы Иволгинского района провели совместный рейд по выявлению должников с инспекторами ГИБДД. Результатом работы стала оплата штрафов на общую сумму 120 тыс руб, сообщили в республиканском управлении ФССП.«Во время рейда после проведения профилактических бесед и применения мер принудительного взыскания четверо должников, которые имели неоплаченные штрафы в размере 30 тыс руб за езду в состоянии алкогольного опьянения, полностью оплатили задолженность», - уточнили в Иволгинском районном отделении судебных приставов.Отметим, судебные приставы совместные рейды с сотрудниками ГИБДД проводят на постоянной основе. Они выявляют должников, имеющих неоплаченные штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, не выплачивающих компенсацию морального и материального вреда, имеющих задолженность по алиментам и другим видам исполнительных производств.Фото: УФССП России по Бурятии