Общество 01.11.2023 в 12:47

Ансамбль из Бурятии принимает участие в арт-фестивале в Китае

Конкурс «Юные звезды Харбина»  - одна из площадок двустороннего регионального сотрудничества
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Текст: Михаил Жапов
Ансамбль из Бурятии принимает участие в арт-фестивале в Китае
Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» принимает участие в арт фестивале-конкурсе творчества детей и молодежи «Юные звезды Харбина» с 1 по 6 ноября. Основной состав коллектива – ведущая и выпускная группы представят на фестивале постановки «Эдельвейс», «Весенняя степь», «Наша полянка», сообщили в минкультуры Бурятии.

«Мы очень рады принять участие в этом фестивале и ждем от поездки ярких впечатлений, и конечно, хотим себя показать, показать нашу уникальную культуру и творчество», - сказала руководитель коллектива Людмила Овчинникова.

«Фестиваль-конкурс «Юные звѐзды Харбина»  является одной из площадок двустороннего регионального сотрудничества в культурной сфере с целью усиления взаимного гуманитарного обучения и укрепления взаимопонимания и дружбы между народами наших стран», - говорится в приглашении фестиваля.

Его цель – укрепление дружеских творческих связей между молодежью и педагогами Китая и России, знакомство участников фестиваля с историческим и культурным наследием Китая, представление искусства и культуры России в Китае; обмен опытом между творческими коллективами, поиск молодых талантов и приобщение их к традициям фестивального движения; возможность одаренной молодежи показать свои способности и сделать первые шаги к успеху на международной арене.

Арт-фестиваль проходит по номинациям: вокал, хореография, оригинальный жанр, инструментальное творчество, изобразительное и декоративное искусство.

Фото: minkultrb.ru
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фольклор фестиваль Булжамуур Харбин

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