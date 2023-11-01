Ансамбль из Бурятии принимает участие в арт-фестивале в Китае

Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» принимает участие в арт фестивале-конкурсе творчества детей и молодежи «Юные звезды Харбина» с 1 по 6 ноября. Основной состав коллектива – ведущая и выпускная группы представят на фестивале постановки «Эдельвейс», «Весенняя степь», «Наша полянка», сообщили в минкультуры Бурятии.«Мы очень рады принять участие в этом фестивале и ждем от поездки ярких впечатлений, и конечно, хотим себя показать, показать нашу уникальную культуру и творчество», - сказала руководитель коллектива Людмила Овчинникова.«Фестиваль-конкурс «Юные звѐзды Харбина» является одной из площадок двустороннего регионального сотрудничества в культурной сфере с целью усиления взаимного гуманитарного обучения и укрепления взаимопонимания и дружбы между народами наших стран», - говорится в приглашении фестиваля.Его цель – укрепление дружеских творческих связей между молодежью и педагогами Китая и России, знакомство участников фестиваля с историческим и культурным наследием Китая, представление искусства и культуры России в Китае; обмен опытом между творческими коллективами, поиск молодых талантов и приобщение их к традициям фестивального движения; возможность одаренной молодежи показать свои способности и сделать первые шаги к успеху на международной арене.Арт-фестиваль проходит по номинациям: вокал, хореография, оригинальный жанр, инструментальное творчество, изобразительное и декоративное искусство.Фото: minkultrb.ru