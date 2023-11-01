Модернизация вышла на маршрут

Добавим, что в 2023 году Улан-Удэ вошел в топ-10 городов Индекса ВЭБ.РФ по «Мобильности» - качеству работы транспорта в городах. Индекс разработан как инструмент аналитики развития городов, который помогает оценивать и сопоставлять результаты по различным аспектам, важным для жителей, управленцев и бизнеса, а также определить сильные стороны и показатели, требующие внимания. Улан-Удэ опережает средние значения городов России по ряду показателей таких направлений, как здоровье, мобильность, благоустройство. В среднем жители крупных российских городов проводят в транспорте 45 минут в день, или около одной недели в год. Поэтому от того, насколько быстрой, безопасной и комфортной будет поездка в муниципальном транспорте, во многом зависит качество жизни людей.







В столице Бурятии завершается первый этап масштабной модернизации системы общественного транспорта. Это приобретение новых и удобных автобусов средней и большой вместимости, регулирование тарифов, обновление маршрутной и уличной сети с целью создания более комфортных условий как для пассажиров городского общественного транспорта, так и для водителей.На протяжении последних лет до реформы транспорта в Улан-Удэ у всех частных перевозчиков фиксировалась нехватка подвижного и водительского состава. Причинами являются отток транспортных средств, уход водителей в иные сферы с более привлекательными условиями труда и оплаты, рост цен на топливо и запчасти, ужесточение требований к перевозкам. Как результат происходило снижение выпуска автобусов по маршрутам либо отказ от их обслуживания. С 2020 года были прекращены перевозки по восьми отдаленным маршрутам! Поэтому время потребовало не просто обновления подвижного состава, а полноценной транспортной реформы.- В целом транспортная реформа состоит из нескольких блоков мероприятий. Непосредственно обновление подвижного состава и его ремонт. Развитие транспортной инфраструктуры: ремонты, реконструкция и создание дорог, остановочных комплексов, отстойно-разворотных площадок, выделенных полос. Это и изменения в области взаимодействия с пассажирами: расширение возможностей безналичной оплаты, внедрение пересадочного тарифа, расширение социальных льгот. Все вышеперечисленное реализуется в Улан-Удэ, и к концу 2023 года можно смело заявить, что результат положительный, - сообщил Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета мэрии города.- Учитывая складывающуюся ситуацию, администрацией Улан-Удэ при поддержке главы республики ведется работа по обновлению и значительному увеличению количества и качества пассажирских транспортных средств общего пользования, - сообщил Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, предпринимательству и потребительскому рынку города. - Так, с привлечением средств единой «дальневосточной» субсидии в 2019 году было приобретено 15 современных трамвайных вагонов «Львенок» особо большого класса. В 2020-2021 годах, также с привлечением средств «дальневосточной» субсидии и проекта «Народный бюджет», приобретено 45 (полу)низкопольных автобусов большого и среднего классов«ПАЗ» и «МАЗ». В 2022-2023 годах, с учетом льготного финансирования ВЭБ РФ и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», приобретено 138 автобусов «Волгабас» и «ПАЗ». Таким образом, менее чем за три года для г. Улан-Удэ приобретено 183 современных автобуса большого и среднего классов вместимостью от 52 до 111 пассажиров.Как отмечает Юрий Ткачев, помимо этого, в августе 2023 года правительство одобрило заявку на приобретение автобусов за счет специального казначейского кредита (СКК). До конца года планируется поставка 26 «Газель Сити» на 128 млн рублей. Их направят на улицы, параметры которых пока не соответствуют габаритам автобусов большой вместимости. В частности, несколько укороченной схеме сообщением «мкр. Шишковка – Элеватор – ул. Трубачеева – ул. Ключевская».Весьма актуальными для города являются внедряемые с помощью ВЭБ элементы интегрированной системы управления пассажирским движением.В результате выход автобусов МУП «Городские маршруты» увеличен на 43% по сравнению прошлым годом. Новые автобусы распределены по наиболее проблемным участкам маршрутной сети, нередко устанавливаются по укороченной схеме в целях увеличения количества оборотных рейсов, снижения дублирования действующих маршрутов, в том числе трамвайных, снижения нагрузки на улично-дорожную сеть.Маршрутная сеть города постепенно уходит от неэффективной модели полного доминирования автобусов малого класса и находится на пути выпуска муниципальных автобусов большой вместимости и частных микроавтобусов в соотношении 150 на 470 единиц с ведущей ролью МУП «Городские маршруты».- Сегодня в среднем ежедневный выпуск на линию автобусов МУП «Городские маршруты» составляет 131 единицу, в том числе 46 - большого класса («Волгабас», «МАЗ» – более 100 мест. – Прим. ред.) и 85 - среднего класса («ПАЗ» – более 50 мест. – Прим. ред.). Автобусы МУП распределены по 30 круглодичным маршрутам (из действующих 50), - сказал Александр Надточин, и.о. директора МУП «Городские маршруты». - Причем если ранее доля перевозимых автобусами пассажиров у МУП «Городские маршруты» была на уровне 4-5%, то теперь 15%. Пассажиропоток, обслуживаемый в будние дни, достиг 40 тыс. пассажиров, что почти в четыре раза выше, чем в прошлом году. В 2022 году данный показатель составлял всего 14,8 тыс. пассажиров.По словам руководителя предприятия, время работы муниципальных автобусов по магистральным маршрутам № 1, 3, 3А, 4А, 10, 16, 17, 59, 95, 100 было продлено до 23:00. Учитывая увеличение автобусов большой и средней вместимости на магистральных направлениях (Загорск, Аэропорт, 100-е мкр.), уровень жалоб значительно снизился по сравнению с предыдущими годами. В целом количество жалоб на переполненность, нарушения правил перевозок, нарушения правил ПДД и др. снизилось с 3158 жалоб до 1837. Одной из причин снижения напряженности стало то, что ранее самая большая проблема отмечалась в пиковые часы. Автобусы малого класса не справлялись с пассажиропотоком в часы пик, а как только их дополнили более вместительные автобусы, как ситуация улучшилась.Как отметил и.о. директора МУП «Городские маршруты» Александр Надточин, сегодня одна из самых сложных проблем — это кадры. Как известно, в силу известных всем событий многие молодые водители уехали на заработки в другие регионы. Поэтому сегодня предприятие активно обучает и привлекает в «Городские маршруты» новых водителей.- За год принят 161 водитель, численность водителей достигла 275 человек, - сообщил он. – Если сравнивать с прошлым годом, то в сентябре 2022 года у нас числилось всего 114 водителей. В целом же для планируемого выпуска в 153 автобуса и обеспечения двусменного графика работы нам потребуется 350 водителей.C января прошлого года в Улан-Удэ был установлен льготный проезд для пенсионеров по старости. Расходы на финансирование меры социальной поддержки взял на себя муниципалитет. Реализуются также проездные билеты для взрослых и школьников.Поездки по проездным документам на муниципальном транспорте распространились на инвалидов, ветеранов боевых действий, студентов очной формы обучения. Проездные билеты предоставляют пассажирам право неограниченного количества поездок и пересадок в автобусах МУП «Городские маршруты».С конца 2021 года в Улан-Удэ реализуется система пересадочного тарифа. Он предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55. В настоящее время к пересадочному тарифу подключено 10 автобусных маршрутов: № 1, 3, 10, 19А, 26, 27К, 33А, 46А, 92, 95А.- За 2023 год после повышения тарифа резко подскочили цены на дизельное топливо и запчасти (на 30%), возросли требования по транспортной безопасности, что требует больших финансовых затрат. Для бесперебойной работы транспорта необходимо компенсировать растущие затраты перевозчиков, необходимо увеличить тариф.Мы предлагаем субсидировать тариф, либо частично субсидировать и частично повысить тариф либо просто повысить тариф на перевозку пассажиров, - сообщил Игорь Сластин, председатель профкома работников автомобильного транспорта Улан-Удэ. – Это решение позволит индексировать зарплату работников отрасли.- В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в связи с поступлением автобусов большого класса проводится ремонт дорог, уширение проезжей части, увеличение заездных карманов, обустройство остановочных пунктов с приведением их в нормативное состояние с учетом требований ГИБДД и универсального дизайна, - сообщил Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета мэрии города. – За два года проведена реконструкция 54 остановочных карманов, из них в этом году реконструировано 32 остановки в направлениях «Загорск», «100-е кварталы».В следующем году планируем установку новых автопавильонов по единому эскизу с применением светопрозрачных материалов, с украшением национальным орнаментом. 20 самых массовых остановок получат комплексное благоустройство.В ближайшей перспективе – реконструкция Читинского переезда, что в связке с вводом в эксплуатацию моста «Талаан» кардинально изменит транспортную схему Улан-Удэ. Кроме этого, параллельно в проектирование входит и переезд в пос. Стеклозавод – он планируется в разных уровнях для ликвидации пересечения поездов и автомобилей.- Благодаря мастер-планированию были выявлены четыре ключевые точки расшивки трафика. Читинский переезд и Стеклозавод – это первые проекты, на которые уже доведены федеральные средства на проектирование. В процессе предстоит плотно поработать с РЖД и минобороны, с 2020 года занимаемся этим, общее понимание сформировано, - объяснил Вадим Имидеев.- При подготовке исследования «Мобильность» команда Индекса ВЭБ.РФ проанализировала ряд факторов: продолжительность стандартной поездки, время ожидания на остановке, интервалы движения и уровень удовлетворенности горожан работой общественного транспорта, – отметил Никита Борисов, руководитель направления анализа данных ВЭБ.РФ.Поездка на общественном транспорте от дома до работы занимает в Улан-Удэ, как уже говорилось, 16,6 минуты, что почти на 4 минуты быстрее среднероссийских показателей.Фото: мэрия Улан-Удэ