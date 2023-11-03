В Улан-Удэ сотрудники ДПС оперативно доставили в больницу подростка с травмой

На днях к экипажу ДПС на улице Борсоева в Улан-Удэ обратился отец 15-летнего мальчика. Он объяснил, что в салоне автомобиля находится его сын, которому необходима экстренная медицинская помощь. Юноша получил бытовую травму, упав с дивана и ударившись головой. Не дожидаясь автомобиля скорой, родители решили увезти подростка в больницу самостоятельно.Поскольку дороги города в «час пик» были сильно загружены, отец ребенка попросил содействия у экипажа ГИБДД.«Сообщив о данном факте в дежурную часть, инспекторы приняли решение доставить мальчика в больницу на служебном автомобиле. Включив спецсигналы и проблесковые маячки, они в кратчайшие сроки добрались до медучреждения, где подростку была оказана необходимая медицинская помощь», - сообщили в МВД Бурятии.Родители юноши от души поблагодарили полицейских за помощь.Фото: МВД Бурятии