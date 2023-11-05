Диабетики Бурятии жалуются на инсулин

Последние несколько месяцев склады лекарственного обеспечения поредели. С полок начал пропадать инсулин зарубежного производства. Казалось бы, в этом нет особой проблемы, ведь полным ходом идет импортозамещение. Однако местные диабетики считают иначе. Чем может обернуться переход на новые препараты и почему так происходит, расскажет «Номер один».В мире существует большое количество хронических заболеваний. Одним из них является сахарный диабет. Зачастую он возникает из-за того, что клетки поджелудочной железы не могут самостоятельно производить гормон инсулин. Он участвует в обмене жиров, а также отвечает за обмен углеводов, поддерживая глюкозу в крови на необходимом уровне. Люди, у которых этот гормон не вырабатывается, прибегают к инсулинотерапии. Проще говоря, колют его напрямую.По Бурятии нуждающихся в инсулине с каждым годом становится больше. На сегодня, по официальным данным, их более 40 тыс. человек.- О том, что у меня диабет, узнал в 1989 году. Заболевание неизлечимо, но его можно контролировать с помощью лекарств. Если не будешь принимать препараты, ты умрешь. Причем очень жутко. В первую очередь начнется закупорка сосудов глюкозой. Это перерастает в потерю зрения, почечную недостаточность и даже инфаркт. Также может начаться некроз тканей. Но одним из наиболее опасных осложнений является развитие комы, способной быстрее привести к летальному исходу, - рассказывает Виктор Коновалов.Инсулин относится к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их могут получать бесплатно люди, которые нуждаются в особой поддержке государства. Например, те, кто имеет инвалидность. Виктор Коновалов - федеральный льготник, у него вторая группа инвалидности и сахарный диабет первого типа. Его путь инсулинотерапии начинался с разных препаратов, но окончательно остановился на аналоге человеческого инсулина зарубежного производства.- Не все существующие инъекции инсулина могут подойти диабетику. Некоторые из них вызывают побочные эффекты. Самый страшный - индивидуальная непереносимость. Из-за этого пациенты годами используют конкретный препарат, помогающий лично им. У меня это «Хумалог». Также он известен как «Инсулин лизпро». Я получал его в «Аптечном пункте» Городской поликлиники №2 по льготе. Но сейчас столкнулся с проблемой – бесплатно его перестали выдавать, - говорит Виктор.Прием инсулина происходит несколько раз в день. Сейчас нужный Виктору препарат действительно отсутствует в сегменте льготного лекарственного обеспечения, но имеется в аптечных организациях розничной торговли из оставшихся поставок прошлых лет. Его коммерческая цена варьируется от 1500 до 1800 рублей. Несложно представить, в какую сумму обходится его потребление под конец месяца.Диабетик Виктор Коновалов пока еще может позволить себе прием инсулина за деньги. Поскольку трудится сразу на двух работах. Чего нельзя сказать о других инсулинозависимых, многие из которых прикованы к постели с иными диагнозами.Еще год назад федеральные СМИ акцентировали внимание на том, что в российских аптеках стал заканчиваться инсулин иностранного производства. На тот момент Союз профессиональных фармацевтических организаций связал это с ажиотажным спросом потребителей. Диабетики испугались, что из-за навалившихся санкций с аптечных полок исчезнут жизненно важные им препараты, и закупались на год вперед.В конечном итоге их главный страх подтвердился. Первыми российский рынок покинули препараты от диабета датской фармацевтической компании. Вслед за ней посыпались остальные. Но как ситуация изменилась за год?- Сейчас лекарственные препараты зарубежного производства для лечения сахарного диабета, поставляемые в Российскую Федерацию из недружественных стран, ввозятся в ограниченном количестве, что обусловлено экспортной политикой этих стран, - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия.В перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, вошли десятки стран. В том числе те, кто является членом Европейского союза.Лекарственный препарат, который использовал Виктор Коновалов последние 25 лет, производится во Франции компанией «Лилли Франс». Несложно догадаться, какая участь его постигла. Однако в рамках программы импортозамещения отечественными производителями ежегодно регистрируются диабетические лекарства с действующим веществом, идентичным запатентованному первоначальным зарубежным разработчиком.Одна из организаций, занимающихся этим масштабно - российская фармацевтическая компания «Герофарм». Она ведет собственные научно-исследовательские разработки и осуществляет производство инсулина по принципу полного цикла внутри России - от субстанции до готовой лекарственной формы.Закупочные процедуры на лекарственные препараты для льготников осуществляют в соответствии с действующим законодательством по международному непатентованному наименованию. Минздрав Бурятии обратил наше внимание на то, что у производителя препарата «Хумалог» истек срок патентной защиты.- В случае отсутствия заграничных препаратов с патентной защитой в закупочных процедурах участвуют местные производители и дистрибьютеры препаратов с действующим веществом «Инсулин лизпро», победитель определяется в результате торгов, - прокомментировали в Министерстве здравоохранения РБ.По итогам прошедших торгов за 2022-2023 годы поставки лекарственного препарата «Инсулин лизпро» выиграла компания, поставляющая препарат под торговым наименованием «РинЛиз». Производителем является ООО «Герофарм».- Наша компания с французской никак не связана. Это два абсолютно разных производителя препаратов. Срок патентной защиты на «Хумалог» действительно истек. «Герофарм» выпускает биоаналог препарата с аналогичным действующим веществом под торговым наименованием «РинЛиз». Именно данный препарат доступен пациентам Республики Бурятия, - объяснил официальный представитель ООО «Герофарм».Биоаналог означает, что данный препарат обладает высокой степенью сходства с другим биологическим препаратом, который был зарегистрирован на территории Российской Федерации ранее. То есть препарат почти такой же, как и французский «Хумалог». Стоит отметить, что доля препарата «РинЛиз» на территории Бурятии в 2023 году составила 99%.Если из-за сложившейся геополитической обстановки российский фармацевтический рынок уже покинули ряд зарубежных компаний, то где гарантии, что подобная учесть не постигнет оставшиеся? Безусловно, отечественные производители и дистрибьютеры активно участвуют в торгах на поставку лекарственных препаратов и регулярно создают аналоги импортных инсулинов. Но, как отмечал диабетик первого типа Виктор Коновалов, у пациентов существует индивидуальная непереносимость. Это относится и к предлагаемым сегодня аналогам.- Российские инсулины в моей жизни были. Я пробовал переходить на них. Это, очень мягко говоря, плохой вариант. Принимая их, складывается впечатление, что технология осталось старой. Начала 90-х годов. Неоднократно возникал ряд побочных эффектов. Самый распространенный из них - липодистрофия, - рассказывает Коновалов.Инсулиновая липодистрофия проявляется в виде подкожных новообразований. Проще говоря, отекших шишечек на местах постоянных инъекций. Это сильно сказывается на всасываемости и усвояемости организмом инсулина. Что вызывает не только эстетический дискомфорт, но и болезненные ощущения.- Аналоги не выдерживают никакой критики. Если взять, к примеру, российский инсулин продленного действия и сравнить его с зарубежным, то происходит следующее. Зачастую у них разные концентрации. Состав, казалось бы, один и тот же, но по итогу мы имеем каплю, которая в зарубежном инсулине меньше. Соответственно, когда ты вводишь заложенную нашим производителем дозировку, количество препарата под кожей слишком большое. От этого липодистрофия будет только прогрессировать. Еще хуже, когда инсулин не оказывает никакого эффекта, - говорит диабетик.Когда последний раз Виктор столкнулся с проблемой непереносимости препарата, он пошел в аптеку и купил более подходящий на собственные деньги. Хотя является федеральным льготником. Но больше всего он боится повторения ситуации 1997 года. Когда в Улан-Удэ полностью исчез инсулин.- Времени, чтобы не принимать инсулин, у диабетика нет. В тот день у меня оставался последний шприц. Мы экстренно выехали с семьей в Иркутск, где препараты еще оставались, - вспоминает Коновалов.В ближайшее время дефицита в препаратах для лечения сахарного диабета не ожидается, сейчас рынок постепенно заполняется качественными лекарствами отечественных производителей. Но незакрытыми остались два вопроса. Насколько российский инсулин хорош и что делать, если он не подходит?- Российские производители инсулина используют качественное сырье, упаковку и оборудование для производства лекарственных препаратов и соответствуют требованиям статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Если пациентам не подошли российские лекарственные препараты для лечения сахарного диабета, необходимо обратиться к лечащему врачу для коррекции лекарственной терапии, - посоветовали в Министерстве здравоохранения РБ.Сейчас в государственных медицинских организациях, подведомственных Минздраву РБ, тест-полоски для обеспечения льготных категорий граждан с сахарным диабетом имеются в наличии с запасом на три месяца, лекарственные препараты - на пять месяцев. Не исключено, что попрощаться с импортным инсулином стоит уже сегодня. Так как динамика событий показывает только одно - меньше заграницы, ближе к Отечеству.Фото: pixabay.com