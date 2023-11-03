Общество 03.11.2023 в 17:07
Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита
Перед судом предстанут двое граждан государств ближнего зарубежья и двое россиян
Текст: Номер один
Следователем Следственного управления МВД по Республике Бурятия окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче нефрита и нарушении правил охраны и использования недр. Перед судом предстанут двое граждан государств ближнего зарубежья и двое россиян, которые были задержаны сотрудниками республиканского МВД в декабре 2022 года, сообщил пресс-центр МВД России
«По версии следствия, на берегу реки Цыпа в Баунтовском эвенкийском районе 49-летний организатор группы построил зимовье для проживания и пригнал экскаватор для раскопок. Он нашел троих соучастников, которые в дальнейшем пригласили на работу еще троих человек, не знавших о нелегальности производства. Фигуранты вывозили минерал в близлежащее село, где передавали организатору для дальнейшей продажи. Противоправная деятельность длилась более полутора лет, за это время добыто свыше 160 кг нефрита. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 191 и 255 УК РФ, завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: mvdmedia.ru
«По версии следствия, на берегу реки Цыпа в Баунтовском эвенкийском районе 49-летний организатор группы построил зимовье для проживания и пригнал экскаватор для раскопок. Он нашел троих соучастников, которые в дальнейшем пригласили на работу еще троих человек, не знавших о нелегальности производства. Фигуранты вывозили минерал в близлежащее село, где передавали организатору для дальнейшей продажи. Противоправная деятельность длилась более полутора лет, за это время добыто свыше 160 кг нефрита. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 191 и 255 УК РФ, завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: mvdmedia.ru