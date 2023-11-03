Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита

Следователем Следственного управления МВД по Республике Бурятия окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче нефрита и нарушении правил охраны и использования недр. Перед судом предстанут двое граждан государств ближнего зарубежья и двое россиян, которые были задержаны сотрудниками республиканского МВД в декабре 2022 года, сообщил пресс-центр МВД России«По версии следствия, на берегу реки Цыпа в Баунтовском эвенкийском районе 49-летний организатор группы построил зимовье для проживания и пригнал экскаватор для раскопок. Он нашел троих соучастников, которые в дальнейшем пригласили на работу еще троих человек, не знавших о нелегальности производства. Фигуранты вывозили минерал в близлежащее село, где передавали организатору для дальнейшей продажи. Противоправная деятельность длилась более полутора лет, за это время добыто свыше 160 кг нефрита. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 191 и 255 УК РФ, завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Фото: mvdmedia.ru