Общество 03.11.2023 в 17:07

Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита

Перед судом предстанут двое граждан государств ближнего зарубежья и двое россиян
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Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита
Следователем Следственного управления МВД по Республике Бурятия окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче нефрита и нарушении правил охраны и использования недр. Перед судом предстанут двое граждан государств ближнего зарубежья и двое россиян, которые были задержаны сотрудниками республиканского МВД в декабре 2022 года, сообщил пресс-центр МВД России

«По версии следствия, на берегу реки Цыпа в Баунтовском эвенкийском районе 49-летний организатор группы построил зимовье для проживания и пригнал экскаватор для раскопок. Он нашел троих соучастников, которые в дальнейшем пригласили на работу еще троих человек, не знавших о нелегальности производства. Фигуранты вывозили минерал в близлежащее село, где передавали организатору для дальнейшей продажи. Противоправная деятельность длилась более полутора лет, за это время добыто свыше 160 кг нефрита. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 191 и 255 УК РФ, завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: mvdmedia.ru
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