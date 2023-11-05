Общество 05.11.2023 в 13:43

В Улан-Удэ «Мицубиши-Лансер» снес опору электропередач

Пьяный водитель жив, но сумма ущерба явно напугает его после протрезвления
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ «Мицубиши-Лансер» снес опору электропередач
В Улан-Удэ в районе Верхней Березовки сегодня в 12:00 произошло крупное ДТП. Водитель автомобиля «Мицубиши-Лансер», начав обгон автомобиля «Ниссан-Ноут», не справился с управлением и его автомобиль улетел в кювет. Перед этим неуправляемая машина снесла опору линии электропередач.

Несмотря на сильный удар водитель «Лансера» отделался лёгким испугом - сработали подушки безопасности.

Как сообщили сотрудники ДПС, оперативно приехавшие на место ДТП, тест на алкоголь показал положительный результат. Кроме того, водитель был без страховки.

Последствия: автомобиль восстановлению подлежит, но ущерб будет колоссальный. Дело в том, что из-за повреждения линии электропередач прервалось электроснабжение на Верхней Березовке. Оперативной бригаде Россетей пришлось заново устанавливать опору. Все затраты, штрафы и ремонт лягут на водителя.

Добавим, что в ходе маневра пьяный лихач умудрился повредить обгоняемый «Ниссан», у последнего были повреждены бампер и крыло.

Фото: «Номер один»
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