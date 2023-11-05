Общество 05.11.2023 в 14:44
Алексей Цыденов: «Будем едиными - будем сильными, и все у нас получится»
В Улан-Удэ на тожественном собрании в честь Дня народного единства выступил глава Бурятии Алексей Цыденов
Текст: Номер один
Собрание и концерт в честь Дня народного единства прошли в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева 4 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
«Сегодня знаменательный день - День народного единства! У нас большая, многонациональная, многоконфессиональная страна. И только наше единство делает нас сильней, только наше единство делает нас одной большой страной. Годы испытаний: все, что были в нашей стране - показали, что только мы сами, только вместе можем преодолевать любые вызовы, справляться с любыми трудностями. Вы слышали недавнюю историю, когда наш президент сказал слова наших ребят: «Буряты не бегут!». Это – тоже про наше единство. Это про то, что не важно, какая у нас национальность - у нас одна Родина, одна земля. И мы за нее стоим. И наше единство – наша сила. Поэтому, дорогие земляки, будем едиными - будем сильными и все у нас получится», - заявил он.
Гости театра на последовавшем посвященном Дню народного единства концерте «Единство народов в сердцах патриотов» увидели костюмированную историческую ретроспективу. На сцену вышли воины Древней Руси и времен Минина и Пожарского, солдат эпохи Петра I и Николая I, красноармейцев времен гражданской, Великой Отечественной войны, бойцы специальной военной операции – все, кто защищал Родину во все времена.
В программе участвовали хор колледжа искусств имени П.И. Чайковского, ансамбли казачьей песни «Отрада», «Станица», студия эстрадного вокала «Акцент». Хореографические номера представили коллективы «Ликование», «Белый день», «Капучино», «Сибирский сувенир», «Раздолье». Среди исполнителей - Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Алина Намсараева, Сэсэг Аюшеева, Анна Комолова, Роман Нечаев, Елена Шашина Виктория Замулова, Виктор Бандо и другие. В выступлениях участвовали также кадеты и юнармейцы.
Фото: egov-buryatia.ru
«Сегодня знаменательный день - День народного единства! У нас большая, многонациональная, многоконфессиональная страна. И только наше единство делает нас сильней, только наше единство делает нас одной большой страной. Годы испытаний: все, что были в нашей стране - показали, что только мы сами, только вместе можем преодолевать любые вызовы, справляться с любыми трудностями. Вы слышали недавнюю историю, когда наш президент сказал слова наших ребят: «Буряты не бегут!». Это – тоже про наше единство. Это про то, что не важно, какая у нас национальность - у нас одна Родина, одна земля. И мы за нее стоим. И наше единство – наша сила. Поэтому, дорогие земляки, будем едиными - будем сильными и все у нас получится», - заявил он.
Гости театра на последовавшем посвященном Дню народного единства концерте «Единство народов в сердцах патриотов» увидели костюмированную историческую ретроспективу. На сцену вышли воины Древней Руси и времен Минина и Пожарского, солдат эпохи Петра I и Николая I, красноармейцев времен гражданской, Великой Отечественной войны, бойцы специальной военной операции – все, кто защищал Родину во все времена.
В программе участвовали хор колледжа искусств имени П.И. Чайковского, ансамбли казачьей песни «Отрада», «Станица», студия эстрадного вокала «Акцент». Хореографические номера представили коллективы «Ликование», «Белый день», «Капучино», «Сибирский сувенир», «Раздолье». Среди исполнителей - Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Алина Намсараева, Сэсэг Аюшеева, Анна Комолова, Роман Нечаев, Елена Шашина Виктория Замулова, Виктор Бандо и другие. В выступлениях участвовали также кадеты и юнармейцы.
Фото: egov-buryatia.ru