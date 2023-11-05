Алексей Цыденов: «Будем едиными - будем сильными, и все у нас получится»

Собрание и концерт в честь Дня народного единства прошли в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева 4 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Сегодня знаменательный день - День народного единства! У нас большая, многонациональная, многоконфессиональная страна. И только наше единство делает нас сильней, только наше единство делает нас одной большой страной. Годы испытаний: все, что были в нашей стране - показали, что только мы сами, только вместе можем преодолевать любые вызовы, справляться с любыми трудностями. Вы слышали недавнюю историю, когда наш президент сказал слова наших ребят: «Буряты не бегут!». Это – тоже про наше единство. Это про то, что не важно, какая у нас национальность - у нас одна Родина, одна земля. И мы за нее стоим. И наше единство – наша сила. Поэтому, дорогие земляки, будем едиными - будем сильными и все у нас получится», - заявил он.Гости театра на последовавшем посвященном Дню народного единства концерте «Единство народов в сердцах патриотов» увидели костюмированную историческую ретроспективу. На сцену вышли воины Древней Руси и времен Минина и Пожарского, солдат эпохи Петра I и Николая I, красноармейцев времен гражданской, Великой Отечественной войны, бойцы специальной военной операции – все, кто защищал Родину во все времена.В программе участвовали хор колледжа искусств имени П.И. Чайковского, ансамбли казачьей песни «Отрада», «Станица», студия эстрадного вокала «Акцент». Хореографические номера представили коллективы «Ликование», «Белый день», «Капучино», «Сибирский сувенир», «Раздолье». Среди исполнителей - Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Алина Намсараева, Сэсэг Аюшеева, Анна Комолова, Роман Нечаев, Елена Шашина Виктория Замулова, Виктор Бандо и другие. В выступлениях участвовали также кадеты и юнармейцы.Фото: egov-buryatia.ru