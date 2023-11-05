Бурятия демонстрирует технологии будущего на выставке «Россия»

В Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия». Бурятия представила экспозицию «Байкал. Бурятия. Традиции с будущим». Первыми ее гостями стали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщили в правительстве республики.«Открылась замечательная выставка «Россия», посвященная нашей большой и великой стране. Регионы Дальнего Востока постарались показать на экспозиции «Мы – Дальний Восток» особенности своих территорий, достопримечательности, экономический потенциал - то, как реализуются инвестиционные проекты. Считаю, что дальневосточная часть выставки удалась. Но самое главное – не только экономические показатели и природные красоты, а люди, которые живут, учатся, работают на Дальнем Востоке. Посетители могут узнать о дальневосточниках, услышать их рассказы. Это действительно гордость за нашу страну, за наш Дальний Восток», – сказал Юрий Трутнев.Павильон республики выполнен в форме юрты. Заходя, посетители бурятской юрты могут прикоснуться к молитвенным буддийским барабанам «Хурдэ».Но попадают они одновременно и в традиционное, и в высокотехнологичное пространство: на LED-экранах можно полистать интерактивную «Книгу достижений Республики Бурятия», содержащую вехи развития республики за последние пять лет – период с передачи в состав Дальневосточного федерального округа, когда республика начала интенсивнее развиваться благодаря президентским программам развития Дальнего Востока.Гости выставки «Россия» в павильоне Бурятии смогут совершить виртуальное путешествие на Байкал. Специально для этого флагман авиационной промышленности республики Улан-Удэнский авиационный завод изготовил и доставил на выставку прототип кабины вертолета, имитирующей полет над озером. Макет Байкала расположен и на потолке юрты.Любой желающий может поиграть в традиционные бурятские «Шагай Наадан», примерить национальные костюмы народов Бурятии, принять участие в викторинах, мастер-классах, в том числе по вертикальному монгольскому письму и межрегиональном квесте «Проживи один день в Бурятии».Лекарственные травы с берегов Байкала для профилактики болезней посетители смогут приобрести там же, в павильоне-юрте, как и сувениры, выполненные лучшими мастерами Бурятии, продукцию текстильного комбината, изделия и посуду из керамики, украшения, косметику с байкальскими травами, джемы с кедровыми орехами и сиропы из ягод.Для гостей выставки «Россия» на протяжении пяти месяцев будут выступать артисты цирка Бурятии, театра «Байкал», театра народной музыки и танца «Забава» и другие прославленные творческие коллективы региона. А еще в павильоне республики можно будет встретить Новый год два раза – по общероссийскому календарю и восточному, отведать вкуснейшие национальные блюда: буузы (позы), боовы, холисо, урмэ, хошхоног и многое другое.Республика также примет участие в ярмарках выставки «Россия». Фермерская ярмарка проходит в павильоне №48. Бурятия будет представлять региональное гастрономическое разнообразие два раза: с 14 ноября по 19 ноября и с 30 января по 4 февраля. Гости ярмарки смогут приобрести травяные чаи и продукцию из дикоросов с берегов Байкала, мёд, кондитерские изделия, мясные консервы, смолку, леденцы, воду питьевую, плодоовощные консервы.Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.Фото: egov-buryatia.ru