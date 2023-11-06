Жители Бурятии увидели северное сияние

В республике, как и во многих других регионах России, сегодня ночью можно было наблюдать на небе северное сияние. Ночной небосвод окрасился в яркие цвета.

Пользователи соцсетей сообщают о том, что природное явление видели в Улан-Удэ, Селенгинском, Баргузинском районах.

В ночь с 5 на 6 ноября в России можно было наблюдать полярное сияние. Явление достигло огромных масштабов.

Северное сияние происходит из-за процессов на Солнце. 3 ноября с поверхности звезды оторвался протуберанец (плазменное образование). За этим последовала мощная магнитная буря, а потом и полярное сияние.





Фото: соцсети