Общество 06.11.2023 в 13:42

Жители Бурятии увидели северное сияние

Красивое природное явление заметили в некоторых районах республики

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Текст: "Номер один"
Жители Бурятии увидели северное сияние

В республике, как и во многих других регионах России, сегодня ночью можно было наблюдать на небе северное сияние. Ночной небосвод окрасился в яркие цвета.

Пользователи соцсетей сообщают о том, что природное явление видели в Улан-Удэ, Селенгинском, Баргузинском районах.

В ночь с 5 на 6 ноября в России можно было наблюдать полярное сияние. Явление достигло огромных масштабов.

Северное сияние происходит из-за процессов на Солнце. 3 ноября с поверхности звезды оторвался протуберанец (плазменное образование). За этим последовала мощная магнитная буря, а потом и полярное сияние.


Фото: соцсети

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