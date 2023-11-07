Общество 07.11.2023 в 10:27

В Улан-Удэ прокуратура защитила женщину-инвалида от банкиров

С горожанки взыскали кредит, который на нее оформил мошенник
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура защитила женщину-инвалида от банкиров
В прокуратуру Бурятии с жалобой на действия банка обратилась жительница Улан-Удэ, инвалид 3-й группы. Женщина рассказала, что 45-летний знакомый получил доступ к её банковскому мобильному приложению и дистанционно оформил на неё кредит на сумму более 113 тыс. рублей. После обращения в правоохранительные органы на мужчину завели уголовное дело, впоследствии суд признал его виновным в мошенничестве.

При этом еще до вынесения судом решения по уголовному делу банк взыскал задолженность по кредиту с горожанки.

«Для восстановления нарушенных прав женщины прокурор направил в суд иск о признании данного кредитного договора недействительным. Также по заявлению прокуратуры отменен судебный приказ о взыскании задолженности по кредиту», - сообщили в надзорном ведомстве.

Советский райсуд Улан-Удэ согласился с доводами прокурора о том, что кредитный договор, заключенный мошенническим способом, является ничтожным, и иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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