В Улан-Удэ прокуратура защитила женщину-инвалида от банкиров

В прокуратуру Бурятии с жалобой на действия банка обратилась жительница Улан-Удэ, инвалид 3-й группы. Женщина рассказала, что 45-летний знакомый получил доступ к её банковскому мобильному приложению и дистанционно оформил на неё кредит на сумму более 113 тыс. рублей. После обращения в правоохранительные органы на мужчину завели уголовное дело, впоследствии суд признал его виновным в мошенничестве.При этом еще до вынесения судом решения по уголовному делу банк взыскал задолженность по кредиту с горожанки.«Для восстановления нарушенных прав женщины прокурор направил в суд иск о признании данного кредитного договора недействительным. Также по заявлению прокуратуры отменен судебный приказ о взыскании задолженности по кредиту», - сообщили в надзорном ведомстве.Советский райсуд Улан-Удэ согласился с доводами прокурора о том, что кредитный договор, заключенный мошенническим способом, является ничтожным, и иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.Фото: «Номер один»