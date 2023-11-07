В Улан-Удэ появится памятник императрице Екатерине II и Пандидо Хамбо Ламе Дамба Доржа Заяеву

В Улан-Удэ появится памятник императрице Екатерине Второй и пандидо хамбо ламе Дамба Доржа Заяеву. Об этом сообщила на своей станице ВКонтакте Оксана Бухольцева, которая побывала у Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Глава буддистов России подтвердил известному педагогу и политику, что работа над мемориалом идет.В Буддийской традиционной Сангхе РФ пока воздерживаются от официальных комментариев о проекте. Впрочем, известно следующее. Над большой скульптурной композицией работает маститый автор из Санкт-Петербурга Иван Итыгилов. Установить ее планируется в Иволгинском дацане в будущем году, когда будет отмечаться 260-летие учреждения Екатериной Второй института пандито хамбо-лам в России. Памятник, выполненный из бронзы, будет высотой в три метра на двухметровом постаменте. Императрица держит в руках свиток с указом об институте Пандито Хамбо Лам, а Дамба Даржа Заяев – традиционный хадак.установлен в 1764 году императрицей Екатериной II и утвержден Указом Пограничной канцелярии. Тогда на должность руководителя Ширээтэ ламами Восточной Сибири и Забайкалья был назначен лама Дамба Даржа Заяев. С этого момента буддизм Российской империи стал автокефальным (самостоятельным) от Тибета и Монголии. За это верующие в 1766 году провозгласили Екатерину Вторую воплощением богини Белой Тары – одной из священных бодхисаттв, достигших просветления. С тех пор все хамбо-ламы приносили специальную присягу на верность «Белому царю», а при личной встрече с императорами простирались перед ними. Традиция почитания правителей России, как реинкарнации Белой Тары, продолжалась до 1917 года. Возобновлена в наше время без ритуала простирания.- член Петербургского отделения Союза Художников России с 2011 года, родился в 1954 году в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятской АССР.Известен своими работами на родине и в Питере. В 1990 – 1991 годах создал монумент защитникам Родины во время Великой Отечественной войны в поселке Хоронхой, Кяхтинского района. С 1990 по 2000 создал скульптуры «Ангара», «Возвращение», «Реквием», многочисленные портреты. Участвовал в выставках Союза свободных художников в библиотеке им. Блока, в выставочном зале на Свердловской набережной, в ЛенЭкспо.В 2007 году установил бюст Александру III- царю-основателю храма св. Пантелеймона и больницы – (Санкт-Петербург, Фермское шоссе,24). В 2009 году создал монумент монгольско-советской дружбе, посвященный 70-летию Победы на реке Халхин-Гол в городе Кяхта на границе с Монголией. В 2010 году создал бюст Саввы Рагузинского, сподвижника Петра I для музея им. В.А.Обручева в городе Кяхта. Также для Кяхты в 2015 году был создан памятник жертвам политических репрессий.С 2012 по 2018 годы создал ряд работ для дацана в Санкт-Петербурге: ритуальный сосуд Байпур, статую Пандито Хамбо Ламы Итигэлова, статую основателя дацана Агвана Лобсана Доржиева. Для Дворца Белой Тары в Селенгинском районе создал статую основателя буддизма в России Хамбо Ламы Заяева. Гипсовая копия находится в Иволгинском дацане.Отмечен благодарственным письмом главы буддистов России Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. В 2018 году награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко «За высокие достижения в области изобразительного искусства».Фото: «Номер один»