В Улан-Удэ АЗС оштрафуют за ямы и трещины

В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля провели очередной рейд по собственникам земельных участков, которые не выполняют предписания по восстановлению нарушенного благоустройства. В его ходе нарушения были выявлены на АЗС по ул. Бабушкина. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, автозаправочная станция не заделала трещины и дыры на своей территории. Когда водители поворачивают на заправку, ямы создают аварийные ситуации.– Проигнорировали, не заделали даже временно дыры на своей прилегающей территории. Теперь собственнику грозит наказание за неисполнение предписания – штраф от 20 до 30 тысяч рублей, – рассказала начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.Как уточнили в мэрии, выдавать предписания и штрафовать собственников за подобные нарушения в городе начали недавно – с 1 сентября, после того как по инициативе мэра в правила благоустройства внесли изменения. Большинство предпринимателей своевременно отреагировали и устранили замечания.Фото: мэрия Улан-Удэ