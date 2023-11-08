В Бурятии три человека пострадали в ДТП в селе Улюн

Два 17-летних подростка и 19-летняя девушка с травмами доставлены в медучреждения в результате ДТП в Курумканском районе Бурятии. Оно произошло накануне около 14:30, сообщили в республиканской ГИБДД.Девятнадцатилетний юноша без прав за рулем «Тойоты Королла» в селе Улюн на улице Трактовая предварительно не справился с рулевым управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 44-летнего мужчины.Всего в Бурятии за 7 ноября произошло 23 аварий с механическими повреждениями машин, включая ДТП с пострадавшими. На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 303 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей находящиеся за рулем в состоянии опьянения, 9 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 1 автомобилист - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.Фото: ГИБДД