Общество 08.11.2023 в 11:46

В Улан-Удэ за три года полностью обновился муниципальный парк автобусов

При поддержке правительства республики столица Бурятии  возрождает работу «Городских маршрутов»
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В Улан-Удэ за три года полностью обновился муниципальный парк автобусов
В Улан-Удэ с 2020 года по настоящее время администрацией города при поддержке главы и правительства Бурятии  МУП «Городские маршруты» закуплено 183 современных автобуса большого и среднего классов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, такого масштабного обновления и одновременного увеличения парка автобусов в Бурятии не было никогда.  «Просторные, красивые, новые автобусы выходят на наши улицы для того, чтобы нашим людям было комфортнее до ехать до работы, до учебы, до близких и друзей. Автобусы закупаются и поставляются по поручению президента России. Это существенное улучшение транспортной доступности и качества общественных перевозок», - отметил Алексей Цыденов.

При поддержке правительства республики администрация Улан-Удэ возрождает работу «Городских маршрутов». «Закупили новые автобусы, за последние три года увеличили выпуск машин на линии в пять раз, до 131 автобуса. Создаем условия для работы, обучаем, платим достойную зарплату. На сегодняшний день водителей МУП стало в четыре раза больше, но нам нужны еще такие же профессионалы, мастера своего дела, которые ответственно относятся к технике, умеют работать с людьми и вежливы с пассажирами», - сказал Игорь Шутенков, мэр Улан-Удэ.

Старт обновлению автопарка МУП «Городские маршруты» был дан в 2020-2021 годах с привлечением средств дальневосточной субсидии и проекта «Народный бюджет» на покупку 45 низкопольных автобусов большого и среднего класса ПАЗ и МАЗ. Часть автобусов была запущена по новым маршрутам, сформированным с учетом пассажиропотока.

Следующим и самым масштабным шагом стал период 2022-2023 годов, когда с учетом льготного финансирования ВЭБ.РФ и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было приобретено 138 автобусов большого и среднего классов «Волгабас» и ПАЗ вместимостью от 52 до 111 пассажиров. Первая партия из 124 автобусов (65 ПАЗиков и 59 «Волгабасов») поступила в город во втором полугодии 2022 года, а оставшиеся 14 «Волгабасов» поступили летом 2023 года.

Кроме того, до конца текущего года за счет средств специального казначейского кредита планируется поставка в столицу Бурятии еще 26 автобусов малого класса «Газель Сити». Эти машины будут направлены в отдаленные микрорайоны, где параметры дорог не подходят габаритам больших автобусов.

К примеру, часть новых автобусов малого класса после их приемки, оформления и регистрационных действий в 2024 году планируется направить на укороченный маршрут №25 сообщением мкр. Шишковка – Элеватор – ул. Трубачеева – ул. Ключевская. Помимо закупки автобусов в городе одновременно проводится не менее значимая работа по обустройству и ремонту дорог и остановочных пунктов, запуску интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и многое другое.  .

Фото: ulan-ude-info.ru
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