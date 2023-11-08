В Бурятии будут судить водителя, сбившего детскую коляску

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 13 августа нынешего года вечером обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле марки «Тойота Калдина» по одной из улиц в селе Усть-Брянь Заиграевского района. В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель не справился с управлением и совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи; 19-летнему юноше были причинены травмы, раны и ссадины различных частей тела.В рамках уголовного дела был проведен следственный эксперимент, после чего - автотехническая судебная экспертиза. По их результатам установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешеходов, если бы затормозил. Ведь в тот момент, когда он увидел пару, находился на значительном расстоянии и управлял исправным транспортным средством. Но водитель не среагировал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения и при вождении нарушил ряд правил дорожного движения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru