Житель Бурятии выплатил долги по алиментам

В Баунтовском районе Бурятии мужчина выплатил 356 тыс рублей задолженности по алиментам после вмешательства судебных приставов, сообщили в республиканском управлении ФССП.Мужчина должен был ежемесячно перечислять денежные средства на содержание своего сына, но 41-летний разведенный отец официально нигде не работал, алименты выплачивались время от времени, а долг копился, как снежный ком.Судебные приставы доходчиво объяснили виновнику, что за его уклонение от долгов будут применены конкретные меры, в одну из которых входило изъятие у него собственности – автомобиля. После такого предупреждения, мужчина сразу же нашел нужную сумму и рассчитался с собственным ребенком за все то время, когда забывал об отцовском долге.Фото: УФССП по Бурятии