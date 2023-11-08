Общество 08.11.2023 в 16:21
Житель Бурятии выплатил долги по алиментам
Скорей, из-за своей любви к автомобилю, чем к своему ребенку
Текст: Михаил Жапов
В Баунтовском районе Бурятии мужчина выплатил 356 тыс рублей задолженности по алиментам после вмешательства судебных приставов, сообщили в республиканском управлении ФССП.
Мужчина должен был ежемесячно перечислять денежные средства на содержание своего сына, но 41-летний разведенный отец официально нигде не работал, алименты выплачивались время от времени, а долг копился, как снежный ком.
Судебные приставы доходчиво объяснили виновнику, что за его уклонение от долгов будут применены конкретные меры, в одну из которых входило изъятие у него собственности – автомобиля. После такого предупреждения, мужчина сразу же нашел нужную сумму и рассчитался с собственным ребенком за все то время, когда забывал об отцовском долге.
Фото: УФССП по Бурятии
Мужчина должен был ежемесячно перечислять денежные средства на содержание своего сына, но 41-летний разведенный отец официально нигде не работал, алименты выплачивались время от времени, а долг копился, как снежный ком.
Судебные приставы доходчиво объяснили виновнику, что за его уклонение от долгов будут применены конкретные меры, в одну из которых входило изъятие у него собственности – автомобиля. После такого предупреждения, мужчина сразу же нашел нужную сумму и рассчитался с собственным ребенком за все то время, когда забывал об отцовском долге.
Фото: УФССП по Бурятии