Спрос на услугу «Грузовой экспресс» на ВСЖД растет

Со станций Восточно-Сибирской железной дороги за 10 месяцев нынешнего года в рамках реализации услуги «Грузовой экспресс» отправлено 287 поездов, перевезено 397,2 тыс тонн грузов, что на 10% выше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Также увеличился спрос на услугу перевозки грузов по согласованному с клиентами графику отправления и прибытия. В январе-октябре 2023 года в рамках этого сервиса со станций ВСЖД отправлено 1 542 поезда. Они перевезли 2,4 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Услуга ускоренной доставки грузов в 2023 году была востребована в направлении железнодорожных сухопутных погранпереходов – Забайкальск, Наушки, Гродеково, Локоть, а также припортовых станций Дальневосточной магистрали – Находка-Восточная и Владивосток.Фото: company.rzd.ru