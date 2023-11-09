Общество 09.11.2023 в 17:48

Спрос на услугу «Грузовой экспресс» на ВСЖД растет

Она востребована в экспортных направлениях на Восток
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Текст: Номер один
Спрос на услугу «Грузовой экспресс» на ВСЖД растет
Со станций Восточно-Сибирской железной дороги за 10 месяцев нынешнего года в рамках реализации услуги «Грузовой экспресс» отправлено 287 поездов, перевезено 397,2 тыс тонн грузов, что на 10% выше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Также увеличился спрос на услугу перевозки грузов по согласованному с клиентами графику отправления и прибытия. В январе-октябре 2023 года в рамках этого сервиса со станций ВСЖД отправлено 1 542 поезда. Они перевезли 2,4 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Услуга ускоренной доставки грузов в 2023 году была востребована в направлении железнодорожных сухопутных погранпереходов – Забайкальск, Наушки, Гродеково, Локоть, а также припортовых станций Дальневосточной магистрали – Находка-Восточная и Владивосток.

Фото: company.rzd.ru
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