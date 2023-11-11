Власти Бурятии взялись за решение собачьего вопроса

Девятого ноября в Улан-Удэ прошли общественные обсуждения, на которых говорили о проекте нового закона, который будет регулировать обращение с домашними животными. Большинство собравшихся поддержало законодательную инициативу.

ОСВВ не работает

Зал в здании правительства Бурятии 9 ноября едва вместил всех желающих поделиться своим мнением относительно проблемы безнадзорных животных. Сами обсуждения длились более трех часов – возможность высказаться была у всех желающих.

Первым выступающим стал начальник Управления ветеринарии Республики Бурятия Амгалан Дармаев, который рассказал о том, зачем нужен новый закон и чем он будет полезен.

- Основные цели нового закона - предупреждение возникновения эпидемий, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями и возбудителями которых могут быть животные без владельцев, предотвращение вреда здоровью и имуществу граждан, гуманное отношение к животным без владельцев, предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, - сообщил начальник Управления ветеринарии.

Новый законопроект предполагает, что отловленные животные без идентификационного жетона или микрочипа будут помещаться в пункты временного содержания животных без владельцев. В течение 30 дней им будут искать владельцев, поместят на карантин, зарегистрируют, осмотрят на предмет заболеваний. В пункте временного содержания у животных будут определять степень немотивированной агрессивности, опасности, наличие особо опасных заболеваний, травм, принадлежность к особо опасным породам.

Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы будут подвергаться процедуре безболезненной эвтаназии.

Что касается отловленных зарегистрированных животных, которые имеют чип или бирку, они будут проводить в пункте временного содержания три дня, потом - 60 дней в приюте, чтобы найти прежних владельцев.

- Если владелец отказался или не захотел забирать животное - появится возможность подыскать другого владельца, - отметил Амгалан Дармаев.

По истечении срока пребывания в приюте зарегистрированную собаку выпустят в том же месте, где её отловили, но только в том случае, если она не представляет опасности.

Начальник Управления ветеринарии отметил, что метод ОСВВ, предусмотренный действующим законодательством, в Бурятии показал свою неэффективность. После выпуска на волю животные продолжают сбиваются в стаи и проявляют агрессию. Кроме того, после возврата в прежнюю среду обитания собаки рискуют заразиться опасными болезнями от других собак и диких животных, а также представляют реальную угрозу для жизни и здоровья человека, становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, нападают на домашний скот.

- Хозяева, животные которых попали в приюты, как правило, не забирают их обратно. В России преобладает программа ОСВВ, а проблема решается за счет вливания огромных денег из бюджета. В Бурятии действует безвозвратный отлов. При этом недавно зоозащитникам удалось оспорить указ главы Бурятии, согласно которому запрещалось возвращать в прежнюю среду обитания собак выше 25 см. в холке. Это создает риск выпуска 4 тысяч животных на улицы республики, - рассказал начальник Управления ветеринарии.

Жертвы собачьей агрессии

Собаки стали проблемой, которая причиняет людям боль и страдания. В период с 2001 по апрель 2023 года в России зарегистрировано 132 летальных исхода от нападения собак на человека, в том числе погибло 28 детей.

Только в Бурятии за последние несколько лет было зарегистрировано шесть резонансных случаев нападения собак на человека, из них четыре - с летальным исходом. Жертвами собачьей агрессии стали 7-летний мальчик в Северобайкальском районе, 10-летняя девочка в селе Заиграево, 80-летняя бабушка в селе Шэнэ-Буса Заиграевского района, 64-летняя женщина в селе Хойто-Бэе Иволгинского района.

В двух случаях жертвы собак получили непоправимый моральный и физический ущерб – это Татьяна Лоскутникова и Артем Богачев.

Уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина подчеркнула, что покусанные собаками дети в течение долгого времени не могут избавиться от панических атак, после нападений начинают страдать заиканием, боятся самостоятельно ходить по улицам.

- Собачьи стаи обосновываются в местах скопления людей. Родители покусанных детей, которые к нам обращаются, хотят, чтобы мы помогли преодолеть детям психологическую травму и наказали владельца. Родители говорят, что ребенка сложно вернуть к привычному образу жизни. Поэтому я за то, чтобы окружающая среда была безопасной для граждан. Собака, разумеется, друг человека, но друг тогда, когда она не представляет опасность. Я за то, чтобы на улицах собаки были только на поводках, - высказалась уполномоченный.

На общественных обсуждениях выступили и собаководы. Общественный представитель Агентства стратегических инициатив по Республике Бурятия Баясхалан Цыреторов в прошлом занимался собаководством и поделился с собравшимися своими наблюдениями.

- В прошлом я собаковод, воспитывал серьезных собак - ротвейлеров, алабаев, кавказских овчарок. Нас всегда учили, что собака – это зверь. Если собаку не кормить несколько дней, она загрызет своего хозяина. Я считаю, что всех тех, кто хочет завести крупную собаку, нужно обязать проходить через кинологические тесты. Собак обязательно нужно обучать, - уверенно сказал представитель АСИ.

Выступили на обсуждениях и родители детей, ставших жертвами бродячих собак.

Людмила Казарина из мкр. Забайкальский сообщила о том, что в 2020 году ее дочку покусала собака.

- Дочь начала заикаться. Сейчас у ребенка страх перед собаками - она учится в 3 классе и ходит в школу каждый день с палкой. Нам приходится ее встречать и провожать в школу, потому что ходить одна она боится. Собак мы любим, но дети важнее. Те деньги, которые мы тратим на содержание собак, было бы правильнее направить на помощь пострадавшим от укусов собак людям, - заявила горожанка.

Жительница ул. Школьная из мкр. Дивизионный пожаловалась на то, что была вынуждена купить машину, чтобы возить детей в школу и забирать их оттуда.

- Мне доводилось отбивать ребенка от чипированных собак. Ребенок спокойно идет, а собаки кидаются на него. Я сейчас сижу дома, купила машину в кредит, потому что на детей неоднократно нападали стаи собак. Я боюсь, что ребенка загрызут, - поделилась женщина.

Воспитать ответственность

Все присутствовавшие на обсуждениях сошлись на том, что нужно ужесточать наказание для безответственных владельцев животных, которые отпускают своих питомцев на самовыгул и не регистрируют их.

- Никакие животные не должны ходить по улицам без хозяев. Выпускать животных на улицу, где они должны искать себе пропитание – это не гуманное отношение. Поиск корма на мусорных площадках - это не про гуманность. У каждого животного должен быть хозяин и животных нужно содержать достойно, - считает глава поселка Онохой Владимир Иванов.

Законодательство по отношению к безответственным владельцам животных уже ужесточилось. Штрафы за жестокое обращение выросли до 15 тысяч для граждан, а в том случае, если животное нанесло кому-либо вред, штраф для владельца составит 30 тысяч рублей.

Заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин подытоживая итоги обсуждений, отметил, что проект закона направлен и на защиту граждан, и на повышение ответственности, а также на изменение сознания владельцев собак.

- Он поможет решить проблемы с безнадзорными животными и с безответственными владельцами, собаки которых находятся на самовыгуле. Многие предложения зоозащитников интересны, я думаю, эти темы мы будем развивать, обсуждать и, придя к консенсусу, сможем создать законопроект, документ, который поможет искоренить причину этого явления - безнадзорности собак, - отметил Калугин.

Правительство Бурятии вынесет законопроект на очередную сессию Народного Хурала.





Фото: "Номер один"