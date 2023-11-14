В Улан-Удэ задержан 14-летний угонщик «шестерки»

В Улан-Удэ в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ-2106. Мужчина рассказал о том, что неизвестный ночью похитил его автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Причем, в машине сел аккумулятор и почти закончился бензин.Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила похищенный автомобиль брошенным в районе микрорайона Новая Комушка. Эксперт-криминалист нашел на месте происшествия следы предполагаемого преступника. Им оказался 14-летний школьник. Подросток задержан инспектором по делам несовершеннолетних и вместе с законными представителями доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщили в МВД по Бурятии.Дознавателю подросток рассказал, что заметил автомобиль во дворе дома, когда шел к знакомому. Он проник в машину через не совсем закрытое окно, попытался завести автомобиль, но не смог. Он заменил аккумулятор на автомобиле, а затем поменял спущенное колесо, взяв запаску у знакомого. Противоправный поступок с чужим имуществом молодой человек объяснил желанием просто покататься. Автомобиль он бросил, когда сломалась шаровая опора колеса.Отметим, что ранее подросток уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние – в сентябре текущего года вместе со знакомыми он решил также покататься на чужом отечественном автомобиле.Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.Фото: pixabay.com