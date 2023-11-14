Общество 14.11.2023 в 13:02

В Улан-Удэ задержан 14-летний угонщик «шестерки»

Рукастый подросток перед угоном отремонтировал «Жигули», а бросил их, когда сломалась шаровая опора
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан 14-летний угонщик «шестерки»
В Улан-Удэ в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ-2106. Мужчина рассказал о том, что неизвестный ночью похитил его автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Причем, в  машине сел аккумулятор и почти закончился бензин.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила похищенный автомобиль брошенным в районе микрорайона Новая Комушка. Эксперт-криминалист нашел на месте происшествия следы предполагаемого преступника. Им оказался 14-летний школьник. Подросток задержан инспектором по делам несовершеннолетних и вместе с законными представителями доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщили в МВД по Бурятии.

Дознавателю подросток рассказал, что заметил автомобиль во дворе дома, когда шел к знакомому. Он проник в машину через не совсем закрытое окно, попытался завести автомобиль, но не смог. Он заменил аккумулятор на автомобиле, а затем поменял спущенное колесо, взяв запаску у знакомого. Противоправный поступок с чужим имуществом молодой человек объяснил желанием просто покататься. Автомобиль он бросил, когда сломалась шаровая опора колеса.

Отметим, что ранее подросток уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние – в сентябре текущего года вместе со знакомыми он решил также покататься на чужом отечественном автомобиле.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Фото: pixabay.com
Теги
авто угон подросток

Все новости

В Улан-Удэ задержан 14-летний угонщик «шестерки»
14.11.2023 в 13:02
В Улан-Удэ до конца года достроят последний проблемный дом
14.11.2023 в 12:48
В Кяхте отремонтируют стратегический мост
14.11.2023 в 11:50
Танкист из Бурятии погиб в ходе спецоперации
14.11.2023 в 11:27
Грузооборот ЖДПП Наушки вырос на треть
14.11.2023 в 11:21
В центре Улан-Удэ до конца года заменят почти 200 вывесок
14.11.2023 в 10:41
В Бурятии определен застройщик центра Улан-Удэ
14.11.2023 в 10:27
В Бурятии наградят детей-героев
14.11.2023 в 09:54
В Бурятии дамбу, из-за которой затопило БАМ, обязали отремонтировать
14.11.2023 в 09:46
В Улан-Удэ найдена пропавшая студентка колледжа
14.11.2023 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ до конца года достроят последний проблемный дом
Работы на объекте идут в усиленном режиме
14.11.2023 в 12:48
В Кяхте отремонтируют стратегический мост
Он связывает центр города с другими районами
14.11.2023 в 11:50
Танкист из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Буянто Будаев с 2015 года служил в 5-й танковой бригаде
14.11.2023 в 11:27
В центре Улан-Удэ до конца года заменят почти 200 вывесок
Новые вывески будут выполнены в едином стиле
14.11.2023 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru