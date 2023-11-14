Общество 14.11.2023 в 14:03

С начала года из Бурятии в КНР экспортировано 209 тонн корня солодки

Добыча корня сапожниковии растопыренной в России чаще всего ведется варварски, а его выращивание не налажено
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С начала года из Бурятии в КНР экспортировано 209 тонн корня солодки
С начала нынешнего года Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проконтролировано и оформлено для отправки на экспорт в Китай из Бурятии 209 тонн сушеного корня сапожниковии растопыренной, выдано 19 фитосанитарных сертификатов.

По результатам лабораторных исследований, карантинные объекты в экспортируемой продукции не обнаружены, качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний, проведенных Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» и Иркутским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, сообщили в пресс-службе управления.

Сапожниковия растопыренная – многолетнее травянистое растение бледно-зеленого цвета высотой до 80 сантиметров, которое используют в народной медицине в качестве спазмолитического, отхаркивающего, анальгетического, ранозаживляющего, жаропонижающего средства. Лечебное действие сапожниковии объясняется наличием в ее составе большого количества биологически активных веществ. Высушенные корни сапожниковии называют «мужик корень» или корень солодки.
Растение можно встретить в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в странах Азии. Высушенные части растения (стебли, плоды, листья, корни) широко используются в традиционной китайской, тибетской, монгольской медицине. В последние годы растение в лекарственных целях начали заготавливать и в России, а также отправлять на экспорт.

Однако этот экспорт - чаще всего прямое следствие эпидемии хищнической добычи сапожниковии. В Забайкальском крае и Бурятии эта «эпидемия» началась в 2016-2018 годах. Заготовители тоннами сдавали корень солодки перекупщикам, увозившим его в Китай. Из-за угрозы исчезновения растение занесли в Красную книгу Забайкалья, и с тех пор его добыча является незаконной. У сборщиков сырой корень закупали по цене 250 рублей за килограмм. В приграничном Забайкальске цена сухого корня вырастала до 1 тыс рублей за килограмм. В КНР корень скупают по цене, как минимум в два раза выше, а может, и больше, так как там работают специальные аукционы.
Попытки выращивать сапожниковию растопыренную в Бурятии пока дальше экспериментов не пошли. Сейчас темой лекарственного растениеводства занялась БГСХА.

В нынешнем году Госдума ввела уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ.  Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 260.1 («Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Так, за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Фото: aginskoe24.ru
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лекарственные травы экспорт КНР

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