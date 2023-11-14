Общество 14.11.2023 в 15:25

В Бурятии таксисты мешают торжественно встречать героев СВО

Они пристают к встречающим с назойливыми предложениями своих услуг
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Текст: Номер один
В Бурятии таксисты мешают торжественно встречать героев СВО

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев опубликовал в соцсетях фотоснимки, на которых видно, как тепло встречают бойцов СВО их родные и близкие. Люди пришли с воздушными шарами, цветами, обнимают тех, кого давно не видели.

- Вот так практически каждый день встречают родные и волонтёры бойцов СВО в аэропорту Байкал, - подписал фото Дмитрий Гармаев.

В комментариях под фото, горожане отметили, что таким теплым встречам активно мешают таксисты, которые «пристают» к людям с криками: «Такси!»

- Когда прекратиться это приставание со стороны таксистов ко встречающим? Невозможно пройти! – пишут возмущенные горожане.

По слова Дмитрия Гармаева, этот вопрос уже ставили перед Минтрансом Бурятии.

- Мы обсуждали этот вопрос с Минтрансом Бурятии. Эти таксисты все имеют разрешение и лицензии, а зал прилета - это общедоступная зона, и мы не имеем права их выгонять. Хотя эти люди меня тоже не особо радуют. Но они свободные люди и закон не нарушают. Я каждый день на вокзале и постоянно вижу встречи бойцов. Но ни разу не видел каких-то размолвок со встречающими. Мне кажется, волонтеров и родственников встречающих бойцов все уважают и поддерживают, - ответил на комментарий руководитель аэропорта.

Фото: из личного архива Д. Гармаева

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