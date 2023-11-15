У-УАЗ поставит четыре Ми-8АМТ авиакомпании «ЮТэйр»

Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) поставит одиннадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и четыре Ми-8АМТ для компании «ЮТэйр» по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В рамках форума «Транспорт России» в Москве представителям авиакомпании были вручены символические ключи от первых пяти Ми-8МТВ-1, переданных эксплуатанту, сообщили в пресс-службе холдинга.Передача вертолетов состоялась по заключенным ранее договорам между ГТЛК и «ЮТэйр» на поставку 15 воздушных судов – одиннадцати1 Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода и четыре Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода.Соглашения заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что в рамках проекта, по договору с ГТЛК, холдинг «Вертолеты России произведет 86 вертолетов серии Ми-8 и передаст их отечественным перевозчикам.«Мы незамедлительно разместили заказы на новые вертолеты в рамках инвестпроекта ГТЛК с использованием средств ФНБ. Это позволит существенно обновить флот российских перевозчиков, что в свою очередь повысит безопасность перевозок и будет способствовать запуску новых маршрутов. Первые вертолеты для «Ютэйр» уже приняты от заводов и переданы авиакомпании», – заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.«С ГТЛК и «ЮТэйр» наc связывают многолетние партнерские отношения. Благодаря программам лизинга ГТЛК, десятки вертолетов типа Ми-8 поступили в парки авиакомпаний по всей стране. Они выполняют ряд важнейших работ – осуществляют доставку грузов и перевозку пассажиров в самые отдаленные уголки, проводят санитарную эвакуацию, поисково-спасательные операции, тушение пожаров и многое другое. Вертолеты помогают улучшить транспортную доступность и связность регионов. – отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Антон Королёв.«ЮТэйр» является мировым лидером по числу эксплуатируемых Ми-8/17 в гражданском секторе — более 100 вертолетов данного типа уже выполняют авиационные работы во флоте компании. Новые вертолеты будут задействованы для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России.– современные модификации вертолетов семейства Ми-8, которые производятся на Казанском вертолетном заводе и Улан-Удэнском авиационном заводе, соответственно. Эти машины могут выполнять широкий круг авиационных работ и оснащаются различным дополнительным оборудованием. Вертолеты, производство которых ведется по контракту с ГТЛК, оснащаются дополнительными топливными баками и грузовой подвеской. Возможна установка медицинского модуля. Винтокрылые машины перевозят до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске. Данные вертолеты могут работать в самых суровых условиях, при температурах от –50 до +50°C, и базироваться на необорудованных площадках.Фото: rhc.aero