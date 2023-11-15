В Улан-Удэ задержан пьяный водитель автобуса, который должен был перевозить детей

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя частного автобуса марки «Хендай», который должен был доставить организованную группу детей на туристическую базу в село Максимиха Баргузинского района, сообщили в МВД по Бурятии.Уведомление об организованной перевозке группы детей поступило в ГИБДД от частной компании. Сотрудники Госавтоинспекции, в соответствии с правилами, выехали для предрейсовой проверки водителя и транспортного средства. При проверке документов от водителя исходил характерный запах алкоголя. Водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения, результат – 0,18 мг/л. Мужчину отстранили от управления транспортным средством.Отметим, что водитель должен был осуществить перевозку 31 ребенка по маршруту протяженностью более 230 километров – из поселка Аэропорт в село Максимиха Баргузинского района. Водитель пояснил полицейским, что выпил накануне 1,5 литра пива.В отношении 36-летнего горожанина возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения, которое влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка на предмет наличия административного правонарушения в действиях организаторов перевозки, которые были обязаны организовать доставку детей к месту проведения мероприятия в соответствии с требованиями безопасности.Фото: МВД по Бурятии/скриншот