В Улан-Удэ продолжают устранять последствия снегопада

В общей сложности в городе подсыпали более 150 участков дорог. Некоторые места подсыпаются повторно.- Сейчас работают 14 пескоразбрасывающих машин в трех районах города. Для более оперативного выполнения работ техника загружается песком на ближайших базах комбината, которые находятся в каждом районе, - сообщил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.Диспетчерская служба принимает заявки от жителей и оперативно направляет технику для подсыпки. Также начальники участков объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима подсыпка.Фото: мэрия Улан-Удэ