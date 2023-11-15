Общество 15.11.2023 в 14:34
В Улан-Удэ продолжают устранять последствия снегопада
На подсыпку улиц уже использовано 450 тонн песка или около 36 КамАЗов
Текст: Андрей Константинов
В общей сложности в городе подсыпали более 150 участков дорог. Некоторые места подсыпаются повторно.
- Сейчас работают 14 пескоразбрасывающих машин в трех районах города. Для более оперативного выполнения работ техника загружается песком на ближайших базах комбината, которые находятся в каждом районе, - сообщил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.
Диспетчерская служба принимает заявки от жителей и оперативно направляет технику для подсыпки. Также начальники участков объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима подсыпка.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Сейчас работают 14 пескоразбрасывающих машин в трех районах города. Для более оперативного выполнения работ техника загружается песком на ближайших базах комбината, которые находятся в каждом районе, - сообщил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.
Диспетчерская служба принимает заявки от жителей и оперативно направляет технику для подсыпки. Также начальники участков объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима подсыпка.
Фото: мэрия Улан-Удэ